Посол США в ООН назвав причину занепокоєння Трампа через російські НПЗ

Майк Волтц пов'язав проблеми російської нафтопереробки з дефіцитом дизельного пального та зростанням цін у світі

Постійний представник США при ООН Майк Волтц пояснив занепокоєння президента Дональда Трампа через проблеми російської нафтопереробної галузі після ударів по НПЗ. За його словами, скорочення постачання дизельного пального з Росії впливає на світовий ринок та інфляцію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Волтца.

Раніше Трамп заявив, що Росія «втратила контроль» над частиною своєї нафтопереробної промисловості через війну проти України. Американський президент зазначив, що значну кількість російських НПЗ було пошкоджено та принаймні тимчасово виведено з ладу. При цьому ситуацію він описав словом «на жаль».

Волтц пояснив, що така реакція президента США пов'язана з роллю Росії на світовому ринку дизельного пального. «Росія була нетто-експортером дизельного палива. Дизель використовується в тракторах, вантажівках, а також, очевидно, в нашій авіації та флоті. Ми не країна, де продукти йдуть безпосередньо з ферми на стіл. У нас ланцюжок від ферми до вантажівки і потім до столу. І одним із факторів світової інфляції є дизель», – заявив представник США.

За його словами, дизельне пальне необхідне не лише для автомобільного транспорту. Воно широко використовується у сільському господарстві, вантажних перевезеннях, авіації та судноплавстві. Через це зміна його вартості впливає на ціни в інших галузях економіки.

Нагадаємо, у вівторок Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє The Guardian, під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією.

За даними видання, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі дефіциту енергоресурсів і різкого зростання цін на дизель. Україна останнім часом посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, зокрема на нафтопереробні заводи.