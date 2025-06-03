Трамп привітав Навроцького з перемогою на виборах

Кароль Навроцький переміг Рафала Тшасковського з мінімальним відривом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Truth Social.

Трамп процитував заголовок ЗМІ, в якому йдеться про те, що Навроцький є союзником Трампа. «Союзник Трампа виграв у Польщі, що шокувало всю Європу. Вітаємо, Польще, ви обрали переможця!» – написав він.

Кароль Навроцький має суперечливе ставлення до України, приділяючи значну увагу історичним питанням, особливо Волинській трагедії. Він неодноразово заявляв, що ексгумація та вшанування пам'яті польських жертв на Волині є ключовим питанням для польсько-українських відносин і має бути вирішено для початку повноцінної співпраці. Зокрема, він виступав проти членства України в НАТО та ЄС до розв'язання історичних проблем, вимагаючи визнання Україною відповідальності за «геноцид поляків на Волині». Коментуючи пункт про відправку військ в Україну, політик сказав, що відправить бізнесменів, коли Україна буде відновлюватись. Представник PiS підтримує завершення війни в Україні мирною угодою, проте вважає, що питання територіальних поступок має вирішуватися за участі європейського співтовариства та України. Він поклав спільну відповідальність за російське вторгнення на «європейські еліти», зокрема на Дональда Туска.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%.

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

Як відомо, перший тур виборів президента в Польщі відбувся 18 травня. Чинний глава держави Анджей Дуда не балотувався, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів.

Раніше ми писали, що Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS).

До слова, переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує гідно представляти країну на міжнародній арені та зосередиться на питаннях, які є важливими для громадян.