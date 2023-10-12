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«Це не війна, а різанина». Моторошні кадри звірств ХАМАСу в кібуці Кфар-Аза

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Це не війна, а різанина». Моторошні кадри звірств ХАМАСу в кібуці Кфар-Аза
Ізраїльські солдати несуть тіло людини, яка загинула під час нападу ХАМАСу в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року
фото: АР

У громаді було вбито понад 100 чоловіків, жінок і дітей

У вівторок, 10 жовтня, журналісти були допущені до кібуцу Кфар-Аза, щоб побачити весь масштаб звірств, вчинених бойовиками ХАМАСу, які прорвалися через паркан на краю міста, без розбору стріляючи по жителях, спалюючи будинки і вбиваючи цілі сім'ї. Про це повідомляє видання ABC News. 

Саме кібуци – невеликі спільноти, у яких по всьому Ізраїлю проживає близько 125 тис. людей – стали цілями першої хвилі нападу терористів 7 жовтня.  За даними ЦАХАЛ, тут було жорстоко вбито до 40 дітей, включно з немовлятами, і десятки дорослих – зокрема жінок і людей похилого віку. Точна кількість вбитих бойовиками мешканців кібуцу, розташованого на південний захід від міста Сдерот, поки не озвучується. Загалом тут жили близько 750 людей, чимало сімей з маленькими дітьми.

«Це не війна, а різанина». Моторошні кадри звірств ХАМАСу в кібуці Кфар-Аза фото 1
фото: Reuters
Ізраїльські солдати стоять біля тіл ізраїльтян, убитих бойовиками ХАМАСу в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року
Ізраїльські солдати стоять біля тіл ізраїльтян, убитих бойовиками ХАМАСу в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року
фото: АР

Будинки в Кфар-Азі були розграбовані та підпалені, скрізь можна було побачити розкидані матраци, знищені меблі, зламані побутові дрібнички та нерозірвані гранати – усе розкидане поруч із тілами загиблих, включно з мертвими бойовиками.

Тіла вбитих мешканців кібуцу Кфар-Аза, військові ЦАХАЛ та група репортерів на місці трагедії
Тіла вбитих мешканців кібуцу Кфар-Аза, військові ЦАХАЛ та група репортерів на місці трагедії
фото: Reuters

«Це не війна, це різанина», – заявив журналістам ізраїльський генерал-майор Ітай Верув у Кфар-Азі, порівнявши влаштовану ХАМАСом бійню з жорстокістю терористів ІДІЛ. За його словами, близько 70 терористів у повному озброєнні та спорядженні ходили від «помешкання до помешкання, з кімнати в кімнату, і вбивали немовлят, матерів, батьків у їхніх спальнях».

Тіло однієї з жертв атаки бойовиків на кібуц Кфар-Аза в житловому будинку
Тіло однієї з жертв атаки бойовиків на кібуц Кфар-Аза в житловому будинку
фото: Reuters
Ізраїльські солдати вантажать тіла вбитих ізраїльтян у кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року
Ізраїльські солдати вантажать тіла вбитих ізраїльтян у кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року
фото: АР

«Я ніколи не бачив нічого подібного у своїй кар'єрі, ніколи за 40 років служби я не міг уявити такого», – цитує генерала Верува CNN. Він спілкувався із репортерами у кібуці Кфар-Аза після того, як ізраїльські військові повернули контроль над поселенням. Командувач ЦАХАЛ розповів, що його солдатам знадобилося близько 48 годин, щоб відбити атаки «хвиль і хвиль терористів» на місцевих дорогах і в сусідніх громадах.

Речі однієї з ізраїльських родин, включно з дитячим візочком, розкидані біля автівки на дорозі в районі кібуцу Кфар-Аза
Речі однієї з ізраїльських родин, включно з дитячим візочком, розкидані біля автівки на дорозі в районі кібуцу Кфар-Аза
фото: Reuters

Описуючи жахливі знахідки, які солдати робили в будинках, Верув сказав: «Вони спалювали будинки, потім стріляли в немовлят, відрізали їм голови».

ЦАХАЛ був стурбований тим, що деякі будинки були заміновані вибухівкою, тому армія наказала солдатам підірвати деякі з них перед тим, як увійти до них.

Деякі з тіл жертв, які бачили журналісти ABC News, також виявилися тайськими робітниками, які, як вважають, працювали в кібуці.

Тіло вбитої доглядачки за літніми людьми у спальні одного з будинків у кібуці Кфар-Аза
Тіло вбитої доглядачки за літніми людьми у спальні одного з будинків у кібуці Кфар-Аза
фото: Reuters

В одному з будинків рятувальники знайшли 10-місячних близнюків живими і неушкодженими після того, як їхні батьки сховали їх і забарикадували двері. Батьки загинули під час несподіваного нападу, але їхні діти були заховані досить добре, щоб терористи їх не помітили. Їх знайшли рятувальники більш ніж через 10 годин після кривавого нападу.

Верув повідомив, що в громаді було вбито понад 100 чоловіків, жінок і дітей, але точного підрахунку поки що немає.

Загальний вигляд кібуцу Кфар-Аза, розташованого в 3 км від сектору Газа, після атаки бойовиків
Загальний вигляд кібуцу Кфар-Аза, розташованого в 3 км від сектору Газа, після атаки бойовиків
фото: Reuters

Підлоги багатьох скромних будинків були завалені гільзами. В одному з будинків журналісти побачили дитяче ліжко, залите кров'ю. В інших будинках їжа на столах залишалася недоторканою.

За межами будинків на землі лежали роздуті і почорнілі тіла численних загиблих терористів, вбитих в інтенсивних перестрілках з ізраїльськими солдатами. Багато вбитих терористів лежали поруч з мотоциклами, на яких вони увірвалися в громаду. На вулицях були розкидані уламки моторизованих парапланів, які використовувалися для нальоту на громаду.

Тіло бойовика ХАМАСу лежить на землі в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року
Тіло бойовика ХАМАСу лежить на землі в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року
фото: АР

На одному з розбитих мотоциклів ХАМАСу, який бачили журналісти ABC News, був номерний знак з написом арабською мовою: «Ваш час закінчився».

У десятках інших прикордонних міст і кібуців уздовж кордону були виявлені подібні жахливі сцени, за словами офіційних представників Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, що представник армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус підтвердив, що бойовики ХАМАС вбивали та обезголовлювали дітей. Про кількість жертв серед дітей поки невідомо.

Теги: Ізраїль ХАМАС війна

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