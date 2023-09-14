«Південь» оцінив масштаби пошкодження суден у Севастополі

Наслідки атаки на великий десантний корабель у Криму

Відновлення суден потребує додаткових виробничих потужностей

Атакований Збройними силами України великий десантний корабель окупантів у Криму більше не зможе повноцінно виконувати свої функції. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Зазначається, що наразі окупанти не здатні відновити ці судна.

«Скоріше за все великий десантний корабель став уже не таким великим, і навряд чи буде кораблем», – сказала вона.

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Крім того, досить суттєві ураження отримав і підводний човен.

«Відновлення цих суден потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема, якими й хизувався той самий судноремонтний завод. Але зараз він більше схожий на згарище», – зауважила Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що росіяни розосереджуються свої кораблі по всій доступній їм акваторії Чорного моря. Це пов'язано з тим, що окупанти бояться загрози з боку Збройних Сил нашої держави.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

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У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.