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«Південь» оцінив масштаби пошкодження суден у Севастополі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Південь» оцінив масштаби пошкодження суден у Севастополі
Наслідки атаки на великий десантний корабель у Криму
фото: телеграм-канал Кримській вітер

Відновлення суден потребує додаткових виробничих потужностей

Атакований Збройними силами України великий десантний корабель окупантів у Криму більше не зможе повноцінно виконувати свої функції. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Зазначається, що наразі окупанти не здатні відновити ці судна.

«Скоріше за все великий десантний корабель став уже не таким великим, і навряд чи буде кораблем», – сказала вона.

Крім того, досить суттєві ураження отримав і підводний човен.

«Відновлення цих суден потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема, якими й хизувався той самий судноремонтний завод. Але зараз він більше схожий на згарище», – зауважила Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що росіяни розосереджуються свої кораблі по всій доступній їм акваторії Чорного моря. Це пов'язано з тим, що окупанти бояться загрози з боку Збройних Сил нашої держави.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.  

Теги: війна росія окупанти

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