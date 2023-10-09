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США направляють авіаносну групу до берегів Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США направляють авіаносну групу до берегів Ізраїлю
США допоможуть Ізраїлю з наданням військового обладнання та боєприпасів
фото: ВМС США

До авіаносної групи входять шість бойових суден

Штати переводять одну зі своїх авіаносних груп до Східного Середземномор’я через загострення конфлікту між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

«Я дав вказівку перевести авіаносну ударну групу на чолі із флагманом авіаносцем «Gerald R. Ford» до Східного Середземномор’я», – заявив Остін.

До ударної авіаносної групи входять шість бойових суден.

«Ми також зробили кроки щодо посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 та A-10 у регіоні. США підтримують війська в готовності до подальшого посилення сил стримування в усьому світі, якщо це буде потрібно», – зазначив Ллойд Остін.

Міністр запевнив, що США допоможуть Ізраїлю з наданням військового обладнання та боєприпасів.

«Перша оборонна допомога прибуде найближчими днями», – підсумував Остін.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту». 

Стало відомо, що сенатори США планують внести зміни до американського законодавства, щоб забезпечити Ізраїль необхідним озброєнням на тлі терористичного нападу з боку ХАМАСу. 

Теги: США Ізраїль війна ХАМАС

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