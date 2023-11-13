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ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази – Міноборони Ізраїлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази – Міноборони Ізраїлю
Військові Ізраїлю тримають ізраїльські прапори в будівлі палестинського парламенту в місті Газа після завоювання території
фото: i24news

За словами Галланта, ізраїльські війська наступають «відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками»

ХАМАС втратив контроль над Сектором Газа, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. Терористи тікають на південь. Про це заявив міністр оборони Йоав Галлант, повідомляє The Times of Israel.

«Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні особи грабують бази ХАМАС. У них немає довіри до уряду», – заявив він.

За словами Галланта, ізраїльські війська наступають «відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками».

Галлант також додав, що останніми днями ЦАХАЛ «активізував» діяльність проти тунелів ХАМАС.

«Ми працюємо відповідно до поставлених завдань. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми доб'ємося своїх цілей», – сказав Галлант.

i24news публікує фото солдатів армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) із бригади Голані як вони тримають ізраїльські прапори в будівлі палестинського парламенту в місті Газа після завоювання території.

ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази – Міноборони Ізраїлю фото 1

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС.

До слова, президент Ізраїлю Ісаак Герцог продемонстрував арабомовну версію автобіографічного маніфесту Адольфа Гітлера «Майн Кампф», яка, згідно з його тверджень, була знайдена на тілі бійця ХАМАСу в одному з приміщень в Секторі Гази.

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Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС Міноборони

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