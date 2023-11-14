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ХАМАС тримав зброю і заручників під дитячою лікарнею: Ізраїль оприлюднив докази (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ХАМАС тримав зброю і заручників під дитячою лікарнею: Ізраїль оприлюднив докази (фото)
Зброя, знайдена під дитячою лікарнею Рантісі в Газі
фото: ЦАХАЛ

ЦАХАЛ розкрив світові, що терористи ховаються в лікарнях

Ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал дитячої лікарні в Газі використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня. Про це повідомляє The Times of Israel.

«ХАМАС ховається в лікарнях. Сьогодні ми розкриємо це світові», – сказав прессекретар ЦАХАЛу Даніель Хагарі під час вечірньої прес-конференції.

Хагарі представив докази того, що зброя ХАМАС зберігається під дитячою лікарнею Рантісі в Газі. Він також показав кімнати, які, імовірно, використовувалися для утримання заручників. В одній кімнаті, схожій на вітальню, були віконні штори, що закривали кахельну стіну, і календар зміни варти, починаючи з 7 жовтня, дня, коли ХАМАС відправив тисячі терористів до Ізраїлю, де вони вбили близько 1200 людей і взяли в заручники ще близько 240 людей.

У сусідній кімнаті був стілець із жіночим халатом і мотузкою біля однієї з його ніжок, що, за словами Хагарі, було доказом використання обмежень.

Крісло було під обладнанням, подарованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я, з дитячою пляшкою нагорі та пелюшками на підлозі.

У підвалі терористи використовували обладнання, подароване лікарні ВООЗ
У підвалі терористи використовували обладнання, подароване лікарні ВООЗ

«Це військовий злочин, це злочин проти людства», – сказав Хагарі, звинувативши міжнародні організації, які фінансують лікарні, у сприянні терору.

Тунельна шахта, знайдена військовими ЦАХАЛ, під дитячою лікарнею
Тунельна шахта, знайдена військовими ЦАХАЛ, під дитячою лікарнею

За словами Хагарі, Ізраїль продовжує розслідувати, чи справді в лікарні утримували заручників, і в понеділок туди було направлено криміналістичну групу.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю заявила про готовність евакуювати немовлят із найбільшої лікарні в Секторі Гази. Водночас палестинська влада каже, що люди в медзакладі досі перебувають у пастці.

Теги: Ізраїль ХАМАС тероризм

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