Матір зарізали перед очима дітей: головний рабин України розповів про жахи в Ізраїлі

«Маленькі Михаєль та Амалія, яким лише 6 і 8 років, провели 14 страшних годин»

Головний рабин Києва і України Моше Реуве Асман розповів, як двоє дітей дивом вціліли в Ізраїлі під час атаки ХАМАСу.

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«В цій кімнаті час ніби зупинився… маленькі Михаєль та Амалія, яким лише 6 і 8 років, провели 14 страшних годин, ховаючись від нелюдей, які по-звірячому вбили їхніх батьків, Роя та Смадар… Найменша, трирічна Ебігейл, залишається в полоні у терористів ХАМАС. Пляма крові біля шафи - це свідчення трагедії їхньої матері, яку зарізали перед очима її дітей…», – йдеться у повідомленні.

Головний рабин Києва і України додав, що з проханням розповсюдити це зображення звернулася родина покійного Роя, аби світ побачив жахи, які відбуваються в Ізраїлі.

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Нагадаємо, представник Ізраїлю при ООН Ґілад Ердан на засіданні Ради Безпеки, присвяченому ескалації навколо Сектора Гази, прикріпив до свого одягу жовту зірку, якою у часи Другої світової війни німці позначали євреїв. Він, виступаючи на засіданні, порівняв ХАМАС із німецькими нацистами.

Також «Главком» писав, що під час просування до Сектора Гази, з якого бойовики ХАМАСу 7 жовтня здійснили терористичну атаку, бійці ізраїльської армії стали свідками по-звірячому вбитих людей, серед яких – жінки й діти. 38-річний офіцер Шагра Елі Штерн зазначив, що «був шокований тим, що вони там зробили».