Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина незабаром оновить конституцію: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина незабаром оновить конституцію: подробиці
Туреччина незабаром може отримати нову конституцію
фото: ілюстративне

Президент Туреччни хоче максимально швидко внести правки у головний закон держави

Спікер Великих національних зборів (парламенту) Туреччини Нуман Куртулмуш, починаючи з вівторка, обговорить підготовку нової конституції країни з усіма партійними групами в законодавчому органі. Про це пише TRT Haber.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що Туреччина потребує нової конституції, яка стане запорукою подальшого розвитку країни. «Давайте відсвяткуємо 100-річчя нашої республіки новою конституцією. Наше головне завдання в цю парламентську сесію – створити нову конституцію», – сказав він.

Турецький лідер закликав усі політичні сили брати активну участь у розробці проекту нової конституції. «Нині перед нами постає нове питання – розробити для нашої країни нову громадянську конституцію. Запрошуємо всіх, хто має конкретні пропозиції, взяти участь у цьому процесі», – заявив Ердоган.

Ердоган зазначав, що нинішню конституцію Туреччини було прийнято 1982 року і вже не відповідає викликам сучасності, незважаючи на низку внесених поправок.

Він нагадав, що кілька років тому закликав інші партії спільно розробити новий текст конституції. «На жаль, вони не захотіли вийти із зони свого комфорту, коли справа дійшла до конкретних кроків. Туреччина заслуговує на нову громадянську конституцію», – сказав він.

«Голова парламенту Нуман Куртулмуш, починаючи з вівторка, відвідає всі партійні групи. На порядку денному стоятиме питання про нову конституцію та внутрішні положення», – пише сайт телеканалу.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що більше нічого не чекає від Європейського Союзу, який змусив країну «чекати біля його дверей 40 років». Про це повідомляє DW.

«Ми дотрималися всіх обіцянок, які надали ЄС, але він не дотримався майже жодної зі своїх», – сказав Ердоган перед відкриттям осінньої сесії парламенту Туреччини. 

Також Ердоган додав, що він не «терпітиме будь-яких нових вимог або умов щодо процесу вступу» Туреччини до ЄС.

Читайте також: Туреччина схвалить заявку Швеції про вступ до НАТО, але за однієї умови

 

Теги: Туреччина партії президент Конституція закон Реджеп Таїп Ердоган

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має проблеми з перевезенням зерна за кордон
Зернове питання. Чи варто псувати відносини з поляками?
16 вересня, 19:14
Визначну пам'ятку хочуть укріпити, аби вона не постраждала під час можливого землетрусу
Найвизначнішу пам'ятку Стамбула очікує масштабна реставрація (фото)
11 вересня, 17:11
Путін хоче святкувати 30 вересня «день возз'єднання» тимчасово окупованих територій України з РФ
Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій
12 вересня, 11:25
Зеленський подякував Німеччині за вагому підтримку України
Євроінтеграція та далекобійні ракети: Зеленськи повідомив, про що говорив із Бербок (відео)
11 вересня, 18:26
Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича
Звільнення Шуфрича з посади голови комітету: зареєстровано проєкт постанови
19 вересня, 16:50
Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини
Експорт зерна: Україна та Польща будуть шукати спільне рішення
21 вересня, 13:17
Правляча партія Грузії хоче імпічменту президента Саломе Зурабішвілі
Заявка про імпічмент президента Грузії передана до суду
12 вересня, 11:41
Російський диктатор Володимир Путін
Росія на 20% збільшить витрати на утримання Путіна. ЗМІ назвали шокуючі цифри
30 вересня, 06:27
Завдяки закордонному відрядженню президентське подружжя змогло провести разом три дні
Зеленський зізнався, що йому вперше від початку війни вдалося зробити разом із дружиною
23 вересня, 16:59

Політика

Туреччина незабаром оновить конституцію: подробиці
Туреччина незабаром оновить конституцію: подробиці
Російські пропагандисти в ефірі видали польське місто за Калінінград (фото)
Російські пропагандисти в ефірі видали польське місто за Калінінград (фото)
Боррель запевнив, що США підтримуватиме Україну, попри ситуацію з фінансуванням
Боррель запевнив, що США підтримуватиме Україну, попри ситуацію з фінансуванням
Російський дипломат оцінив шанси на відновлення зернової угоди
Російський дипломат оцінив шанси на відновлення зернової угоди
Вибори в Словаччині: хто з політиків може врятувати відносини з Україною
Вибори в Словаччині: хто з політиків може врятувати відносини з Україною
Як розшириться ЄС? Глава МЗС Німеччини втерла носа Медведєву та дала обіцянку Україні
Як розшириться ЄС? Глава МЗС Німеччини втерла носа Медведєву та дала обіцянку Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
7947
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин
7441
Ілон Маск запостив цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні
6497
Статус біженців з України. Швейцарія може ввести кардинальні зміни
6451
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5930
Тисячі поляків вийшли на антиурядовий марш за два тижні до виборів

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту