Туреччина незабаром оновить конституцію: подробиці

Президент Туреччни хоче максимально швидко внести правки у головний закон держави

Спікер Великих національних зборів (парламенту) Туреччини Нуман Куртулмуш, починаючи з вівторка, обговорить підготовку нової конституції країни з усіма партійними групами в законодавчому органі. Про це пише TRT Haber.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що Туреччина потребує нової конституції, яка стане запорукою подальшого розвитку країни. «Давайте відсвяткуємо 100-річчя нашої республіки новою конституцією. Наше головне завдання в цю парламентську сесію – створити нову конституцію», – сказав він.

Турецький лідер закликав усі політичні сили брати активну участь у розробці проекту нової конституції. «Нині перед нами постає нове питання – розробити для нашої країни нову громадянську конституцію. Запрошуємо всіх, хто має конкретні пропозиції, взяти участь у цьому процесі», – заявив Ердоган.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ердоган зазначав, що нинішню конституцію Туреччини було прийнято 1982 року і вже не відповідає викликам сучасності, незважаючи на низку внесених поправок.

Він нагадав, що кілька років тому закликав інші партії спільно розробити новий текст конституції. «На жаль, вони не захотіли вийти із зони свого комфорту, коли справа дійшла до конкретних кроків. Туреччина заслуговує на нову громадянську конституцію», – сказав він.

«Голова парламенту Нуман Куртулмуш, починаючи з вівторка, відвідає всі партійні групи. На порядку денному стоятиме питання про нову конституцію та внутрішні положення», – пише сайт телеканалу.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що більше нічого не чекає від Європейського Союзу, який змусив країну «чекати біля його дверей 40 років». Про це повідомляє DW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми дотрималися всіх обіцянок, які надали ЄС, але він не дотримався майже жодної зі своїх», – сказав Ердоган перед відкриттям осінньої сесії парламенту Туреччини.

Також Ердоган додав, що він не «терпітиме будь-яких нових вимог або умов щодо процесу вступу» Туреччини до ЄС.