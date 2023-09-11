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Євроінтеграція та далекобійні ракети: Зеленськи повідомив, про що говорив із Бербок (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Євроінтеграція та далекобійні ракети: Зеленськи повідомив, про що говорив із Бербок (відео)
Зеленський подякував Німеччині за вагому підтримку України
фото скріншот відео

Бербок почала свій візит в Україну з відвідання одного з об’єктів енергетичної інфраструктури на Київщині

Сьогодні,11 вересня, президент Володимир Зеленський обговорив із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок потреби українських Сил оборони, зокрема в ППО, зміцненні артилерії й далекобійних ракетах, а також євроінтеграційні питання. Зустріч відбулася у рамках візиту глави німецького МЗС в Україну, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський подякував Німеччині за вагому підтримку України, у тому числі військову та фінансову.

Окремо було відзначено новий пакет оборонної допомоги з боку ФРН та суттєвий внесок у посилення ППО України. «Я дякую канцлеру Шольцу, його команді та всьому німецькому народові. Під час мого візиту до Німеччини ми відчували сильну підтримку з боку вашого суспільства», – сказав Зеленський.

Він позитивно оцінив той факт, що Бербок почала свій візит в Україну з відвідання одного з об’єктів енергетичної інфраструктури у Київській області. У цьому контексті було наголошено, що зміцнення стійкості енергетичної сфери є одним із пріоритетів для нашої країни напередодні зимового періоду.

Президент докладно зупинився на нагальних потребах Сил оборони України на полі бою. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту півдня України та «зернового коридору». Глава держави відзначив важливість залучення додаткової допомоги з боку партнерів для посилення артилерії наших захисників, зокрема завдяки системам калібру 155 мм та ракетам великої дальності.

Відбувся обмін думками щодо європейської інтеграції України та прогресу, досягнутого нашою державою у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ в ЄС.

Президент також запевнив у налаштованості України на тісну співпрацю з Німеччиною в підготовці до наступної міжнародної Конференції з питань відновлення нашої країни, яка відбудеться в Берліні влітку 2024 року.  «Важливо забезпечити максимально конкретні практичні результати Конференції», – зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, Німеччина збільшує допомогу Україні та збудує вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні.

До відома, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову прибула до України. Це вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський президент Анналена Бербок відео обмін

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