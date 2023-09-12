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Заявка про імпічмент президента Грузії передана до суду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Заявка про імпічмент президента Грузії передана до суду
Правляча партія Грузії хоче імпічменту президента Саломе Зурабішвілі
фото з відкритих джерел

Конституційний суд має місяць, щоб ухвалити рішення щодо Саломе Зурабішвілі

Заявку на імпічмент президента Грузії Саломе Зурабішвілі підписали 80 депутатів парламентської більшості, повідомили у правлячій «Грузинській мрії» 11 вересня. Про це пише агенція Report.

Комітет парламенту з процедурних питань та правил підтвердив дійсність підписів, документ передається до Конституційного суду.

У заявці зазначено, що Зурабішвілі порушила підпункт «а» пункту 1 статті 52 Конституції Грузії, в якому йдеться про те, що президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.

Конституційний суд має місяць, щоб ухвалити рішення. Якщо він визнає порушення конституції, парламент голосуватиме за імпічмент президенту. Для цього потрібно 100 голосів, яких парламентська більшість не набрала. У «Грузинській мрії» зазначають, брак голосів очевидний, але необхідно діяти відповідно до регламенту.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби керівної партії «Грузинська мрія» розпочати процедуру імпічменту. Про це Саломе Зурабішвілі сказала у відеозверненні, яке оприлюднив телеканал Mtavari.

«Я відповідаю тільки перед вами, тому що ви мене обрали, і я відчуваю велику відповідальність за цей вибір. Ви обрали мене за те, ким я є і була все своє життя – прихильницею Європи, прихильницею європейського майбутнього Грузії».

Водночас керівна партія «Грузинська мрія» зібрала 80 підписів, тобто на 30 більше, ніж потрібно, щоб розпочати процедуру імпічменту президентки. Про це заявив лідер фракції Мамука Мдінарадзе.

Нагадаємо, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що питання імпічменту президентки Грузії Саломе Зурабішвілі – це «ризик, який викликає ще більшу напруженість ситуації». Про це передає «Грузія Online».

До слова, що лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе у п’ятницю, 1 вересня, заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення». 

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Теги: Конституційний суд партії Грузія імпічмент президент Саломе Зурабішвілі парламент Місяць

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