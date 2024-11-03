Втрати ворога станом на 3 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

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РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Втрати ворога у війні станом на 3 листопада 2024 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 3 листопада 2024 року.

РФ у війні з Україною втратила 699 090 осіб

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