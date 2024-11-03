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Втрати ворога станом на 3 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 3 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною втратила 699 090 осіб
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1410 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 3 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 листопада втратила

  • особового складу ‒ близько 699 090 (+1410) осіб,
  • танків ‒ 9 182 (+12) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 523 (+36) од.,
  • артилерійських систем – 20 086 (+10) од.,
  • РСЗВ – 1 244 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 994 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 187 (+70),
  • крилаті ракети ‒ 2 629 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 160 (+46) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3 584 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 3 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 3 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 листопада

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – пʼять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них один рухався з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 3 листопада
Активність флоту окупантів станом на 3 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 984-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: корабель Генштаб війна втрати

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