Втрати ворога станом на 3 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1410 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 3 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 3 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 3 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 699 090 (+1410) осіб,
- танків ‒ 9 182 (+12) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 18 523 (+36) од.,
- артилерійських систем – 20 086 (+10) од.,
- РСЗВ – 1 244 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 994 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 187 (+70),
- крилаті ракети ‒ 2 629 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 160 (+46) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3 584 (+1).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 3 листопада
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – пʼять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них один рухався з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 984-й день повномасштабної війни в Україні.
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