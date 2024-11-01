Туреччина готує закон про «іноагентів»: деталі від Bloomberg

Законопроєкт у Туреччині схожий на закон про «іноагентів», нещодавно прийнятий у Грузії

Туреччина готується прийняти новий закон проти іноземного впливу. Bloomberg зазначає, що це викликає побоювання серед громадських активістів через ризик його застосування для придушення інакодумства.

Законопроєкт спрямований на обмеження діяльності осіб, які діють проти «безпеки держави або її внутрішніх чи зовнішніх політичних інтересів під впливом або на замовлення іноземної країни чи організації». Bloomberg зазначає, що покарання за порушення закону може сягати семи років позбавлення волі.

У матеріалі йдеться, що ця ініціатива є частиною ширшого законодавчого пакета, запропонованого партією президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Bloomberg зауважує, що законопроєкт схожий на закон про «іноагентів», нещодавно прийнятий у Грузії. До того ж у Росії існує подібний механізм для придушення внутрішньої критики.

Нагадаємо, що у червні закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Згодом керівна партія Грузії «Грузинська мрія» не буде відкликати скандальний закон «Про прозорість іноземного впливу». Про це заявив виконавчий секретар «Грузинської мрії» Мамука Мдінарадзе, повідомляє «Перший канал».

Раніше ухвалення закону про іноагентів наробив значного галасу, викликавши хвилю обурення серед західних партнерів. Так, на запитання про можливість відкликання закону, Мдінарадзе відповів: «Ні. Ви не зрадієте, але ми не будемо його відкликати».