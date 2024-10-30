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У Британії спалахнув завод атомних підводних човнів: є постраждалі (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Британії спалахнув завод атомних підводних човнів: є постраждалі (фото, відео)
Пожежа на заводи BAE Systems у Барроу-Ін-Фернесс, Великобританія
фото: jeffholt81/X

Загорівся верф BAE Systems – одного з найбільших у світі оборонних підрядників

На заводі однієї з найбільших оборонних компаній у Великій Британії BAE Systems у Барроу-ін-Фернесі виникла пожежа. Постраждали двоє людей. Про це повідомила поліція графства Камбрія, у якому стався інцидент.

Дані про загоряння у місті Барроу-ін-Фернесс надійшли правоохоронцям 30 жовтня близько 00:44. Пожежа досі триває. На об'єкті працюють аварійно-рятувальні служби, які ліквідовують значне полум'я.

Унаслідок інциденту є постраждалі. Двоє людей були доставлені в лікарню через те, що, ймовірно, отруїлися димом.

Поліція заявила, що «ядерного ризику немає». Водночас місцевим жителям рекомендують залишатися всередині будинків із закритими дверима та вікнами, поки триває пожежа. Також перекрито дорогу на сусідньому мосту Майклсона.

За даними Sky News, BAE Systems – один із найбільших у світі оборонних підрядників. Він виробляє багато військової техніки та технологій, включно з атомними підводними човнами, винищувачами, танками та кораблями, а також зброю та боєприпаси.

Крім того, концерн будує фрегати типу 26 для Королівського флоту та виробляє системи електронної боротьби для винищувачів F-35. А на території компанії в місті Барроу-ін-Фернесс BAE Systems конструює атомні підводні човни Astute і Dreadnought для військово-морських сил.

Нагадаємо, У Південній Кореї минулого тижні загорівся склад постачання армії США. 

Теги: пожежа завод корабель Велика Британія озброєння

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