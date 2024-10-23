Теракт в Анкарі, кредит G7 для України. Головне за 23 жовтня

У результаті теракту в провінції Анкара загинули чотири людини

Теракт в Анкарі, США виділять Україні $20 млрд, суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки. «Главком» склав добірку новин 23 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Теракт в Анкарі

У столиці Туреччини стався теракт. Терористична атака була здійснена на об'єкти компанії Turkish Aerospace Industries Inc.

За інформацією турецьких ЗМІ, злочинці під'їхали до входу автомобілем, після чого почалася стрілянина. Потім поряд із КПП пролунав вибух. За даними турецької служби CNN, загинули щонайменше дві людини, ймовірно, охоронці. Терористи, ймовірно, були розділені на дві групи. Смертник вчинив вибух біля прохідної заводу. Згодом стало відомо, що двох терористів було ліквідовано.

У результаті теракту в провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє і військову техніку, загинули вже чотири людини, ще 14 поранено.

США виділять Україні $20 млрд

США і західні союзники готуються надати Україні кредитний пакет у розмірі $50 млрд за рахунок доходів із заморожених активів РФ. Внесок Вашингтона становитиме $20 млрд.

Із зобов'язань G7 у розмірі $50 млрд Сполучені Штати планують надати кредит у розмірі $20 млрд. Решта $30 млрд кредитів надійдуть від партнерів із G7. Білий дім зазначив, що Україна отримає необхідну їй допомогу, «не обтяжуючи американських платників податків».

Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки

Вищий антикорупційний суд передав на поруки підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну. Поручителями суд визначив голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Кормишкіна має здати паспорти для виїзду за кордон, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та дотримуватись низки інших стандартних обов’язків. Термін дії обов’язків – два місяці. Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

На Донеччині окупанти зруйнували офіс Червоного Хреста

Російські сили під час обстрілу міста Курахове Донецької області зруйнували будинок культури, в якому розташовувався офіс Мар'їнської районної організації Червоного Хреста України.

Унаслідок атаки знищено технічно-матеріальні цінності, водночас співробітники й волонтери під час атаки не постраждали.

СБУ затримала агентів російської розвідки, які готували теракт у Києві

Служба безпеки та Національна поліція запобігли теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка РФ. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України.

За даними контррозвідки СБУ, метою окупантів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.