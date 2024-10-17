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У небі зійшов найбільший цьогоріч Супермісяць Мисливця: фото унікального явища

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У небі зійшов найбільший цьогоріч Супермісяць Мисливця: фото унікального явища
Найпопулярніша назва жовтневого повного місяця – Місяць Мисливця
фото: glavcom.ua

Найяскравіший супермісяць цьогоріч – це Місяць Мисливця

У четвер, 17 жовтня, українці та люди по всій Землі можуть спостерігати за найяскравішим супермісяцем цьогоріч – це Місяць Мисливця.  За даними Live Science, Місяць Мисливця перебуватиме на відстані близько 357 364 кілометрів від Землі – найближче з усіх повних місяців цього року.

За даними Adler Planetarium, завдяки цьому Супермісяць виглядатиме приблизно на 30% яскравішим і майже на 15% більшим, ніж звичайний повний місяць.

Сьогодні Місяць Мисливця перебуватиме на відстані близько 357 364 кілометрів від Землі – найближче з усіх повних місяців цього року
Сьогодні Місяць Мисливця перебуватиме на відстані близько 357 364 кілометрів від Землі – найближче з усіх повних місяців цього року
фото: glavcom.ua

Супермісяць розташований приблизно між Сатурном (праворуч) і Юпітером (ліворуч). Через три ночі, в неділю, 20 жовтня, Місяць зійде разом з Юпітером.

Найяскравіший супермісяць цьогоріч – це Місяць Мисливця
Найяскравіший супермісяць цьогоріч – це Місяць Мисливця
фото: glavcom.ua

Найпопулярніша назва жовтневого повного місяця – Місяць Мисливця, оскільки його поява колись була сигналом для мисливців готуватися до майбутньої зими. Ця назва має англосаксонське походження, хоча Місяць також називали Місяцем падаючого листя і Кривавим Місяцем. Проте останню назву не слід плутати з повним місячним затемненням.

Наступний повний місяць настане 15 листопада. Відомий як Місяць Бобра, Морозний Місяць і Місяць, що замерзає, він стане останнім супермісяцем 2024 року.

Коли і як спостерігати

За даними NASA, найкраще за Місяцем Мисливця спостерігати, коли він з’являється на східному горизонті одразу після того, як Сонце зайде на захід. Щоб отримати найкращу видимість, астрономи радять дивитися трохи вище горизонту. І спостерігати за цією дивовижею можна буде впродовж кількох днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що NASA збирається будувати станції на Місяці та Марсі із грибів та ґрунту.

Група вчених із КНР проаналізувала склад ґрунту, доставлений зі зворотного боку Місяця. Зразки місячного ґрунту, доставлені Chang'e 6, в основному складаються з базальту, брекчії, цементиту, світлих гірських порід та склоподібного матеріалу. Фрагменти базальту становлять від 30 до 40% від загальної кількості зразків. 

До слова, 2 червня Китай посадив космічний корабель без екіпажу на зворотному боці Місяця. Висадка підвищує статус космічної держави Китаю в глобальному пориві на Місяць, де країни, включаючи Сполучені Штати, сподіваються використовувати місячні мінерали для підтримки довгострокових місій астронавтів і баз на Місяці протягом наступного десятиліття.

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Теги: Китай українці корабель Сонце Місяць

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