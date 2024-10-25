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Членство Туреччини в БРІКС заблокувала Індія? Анкара прокоментувала закиди ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Членство Туреччини в БРІКС заблокувала Індія? Анкара прокоментувала закиди ЗМІ
Членство Туреччини у БРІКС опинилось у центрі скандалу
фото із відкритих джерел

Центр протидії дезінформації заявив, що твердження про те, що «членство Туреччини в БРІКС було заблоковано Індією», не відповідають дійсності

У Центрі протидії дезінформації (DMM) при Адміністрації президента Туреччини спростували повідомлення закордонних ЗМІ про те, що Індія нібито заблокувала членство Анкари у БРІКС. Про це пише Anadolu Ajansı.

24 жовтня німецька газета Bild повідомила, що Індія виступає проти вступу Туреччини до БРІКС через добрі відносини Анкари з Пакистаном. Проте це нібито виявилось неправдою. 

В обліковому записі DMM у соцмережах було зроблено заяву щодо заяви в деяких ЗМІ про те, що «членство Туреччини в БРІКС було заблоковано Індією».

Членство Туреччини в БРІКС заблокувала Індія? Анкара прокоментувала закиди ЗМІ фото 1

Було заявлено, що це твердження не відповідає дійсності, і що процес членства інших країн не був винесений на порядок денний на розширеній сесії лідерів, яка проходила в рамках саміту БРІКС у Казані, у столиці Республіки Татарстан, у якому взяв участь президент Реджеп Таїп Ердоган.

У заяві йдеться: «Процес щодо розширення спільноти БРІКС не обговорювався на саміті. Тому твердження про те, що Індія перешкоджає вступу Туреччини в БРІКС, не відповідають дійсності. Не довіряйте заявам, зробленим не з офіційних джерел», – йдеться у заяві.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся в Казані із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони поговорили про ситуацію в Україні, проте, деталі розмови не розголошуються.

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Теги: Туреччина Анкара Індія БРІКС

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