Втрати ворога станом на 24 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 24 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 24 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 684280 (+1240) осіб,
- танків ‒ 9090 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18254 (+25) од,
- артилерійських систем – 19719 (+45) од,
- РСЗВ – 1236 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17597 (+108),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27286 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3513 (+4)
Активність флоту окупантів станом на 24 жовтня:
- У Чорному морі один ворожий корабель;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 974-й день повномасштабної війни в Україні.
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