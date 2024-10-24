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Втрати ворога станом на 24 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 24 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 974-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 24 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 684280 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 9090 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18254 (+25) од,
  • артилерійських систем – 19719 (+45) од,
  • РСЗВ – 1236 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17597 (+108),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27286 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3513 (+4)
Втрати ворога у війні станом на 24 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 24 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 жовтня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 24 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 974-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб корабель втрати

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