Туреччина та Росія готуються до створення міжнародного газового хабу

Туреччина та Росія створять газовий хаб у 2025 році

У 2025 році у Стамбулі буде створено центр торгівлі газом у рамках проєкту міжнародного газового хабу. Проєкт буде реалізовано у партнерстві з турецькою компанією Bota та російським газовим гігантом «Газпром». Про це повідомив голова Міненерго Туреччини Алпарслан Байрактар, пише Milliyet.

«Протягом 2025 року ми створимо потужну інфраструктуру, яка керуватиме торговельною платформою у Стамбульському фінансовому центрі. Ми направили сторонам меморандум про взаєморозуміння», – наголосив Байрактар. Він також зазначив, що російський диктатор Володимир Путін підтвердив турецькому лідеру Реджепу Тайїпу Ердогану свою готовність надати відповідні вказівки «Газпрому».

Ключовою особливістю нового газового хаба стане стамбульський газовий індекс, який визначатиме ціну на газ. «Тепер, коли Росія продаватиме свій газ, вона говоритиме: «Я продаю цей газ за формулою зі стамбульським газовим індексом», – пояснив турецький міністр.

До слова, Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку. Згідно з заявою міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслана Байрактара, до 2025 року країна планує провести бурові роботи на 270 нових свердловинах з видобутку нафти та природного газу.