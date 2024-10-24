Туреччина змінила правила у аеропортах через ризик повторних терактів

Hürriyet: в аеропортах Туреччини ввели помаранчевий рівень загрози через теракти

Рівень загрози в турецьких аеропортах піднято до помаранчевого через ризик терактів після надзвичайної події в Анкарі. Про це пише газета Hürriyet. Правоохоронці проводять ретельні перевірки автомобілів, що в'їжджають на територію повітряних гаваней.

Керівництво аеропорту Стамбула імені Сабіхи Гекчен попередило пасажирів про додаткові перевірки та закликало приїжджати мінімум за три-чотири години до вильоту. У повітряних гаванях додатково оглядають транспорт та документи пасажирів.

Нагадаємо, теракт стався біля турецької корпорації TUSAŞ в Анкарі напередодні. За інформацією глави МВС країни Алі Єрлікая, кількість загиблих збільшилася до п'яти. Поранення отримали 22 особи. Троє з них уже виписано з лікарень.

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга висловив співчуття постраждалим та родинам загиблих унаслідок терористичного акту в Анкарі.