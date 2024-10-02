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Скільки коштуватиме відпочинок у Туреччині наступного сезону: думка готельєрів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки коштуватиме відпочинок у Туреччині наступного сезону: думка готельєрів
Туреччина вимушено піднімає ціни на відпочинок
фото із відкритих джерел

Відпочити у готелі у Туреччині стане у 2025 році на 5-8% дорожче

Турецьким готельєрам доведеться підняти знову ціни у новому сезоні. Як пише видання Turizm Guncel, президент Асоціації професійних менеджерів готелів (POYD) Хакан Саатчіоглу заявив, що готельєрам доведеться збільшити витрати на персонал.

Хакан Саатчіоглу прогнозує, що збільшення вартості відпочинку для туристів становитиме від 5 до 8% у 2025 році. Насамперед підвищення цін пов'язане з тим, що готелі прагнутимуть вирішити проблему кадрового голоду, йдучи на поступки персоналу. Представник асоціації пояснив, що зростання цін дозволить турецьким готелям вийти на якісно новий рівень роботи.

Він пояснив, що для збереження персоналу багатьом готельєрам доведеться будь-що продовжувати платити йому і в зимові місяці, тоді як зазвичай навіть цілорічні об'єкти скорочують кількість працівників взимку. За його оцінками, багатьом доведеться залишити у себе на 50% більше персоналу, ніж зазвичай у несезон.

Нагадаємо, більшість громадян Туреччини більше не можуть дозволити відпустку у своїй країні бодай раз на рік. Через економічні труднощі місцеві громадяни практично повністю втратили шанси на відпочинок усередині країни.

До слова, кількість турецьких туристів, які поїхали до Єгипту, збільшилася втричі.Очікується, що цього року Єгипет відвідають 250 тис. турецьких туристів.

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Теги: Туреччина відпочинок туризм готель підвищення цін

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