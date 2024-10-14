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У Києві Mercedes в’їхав у літню терасу кафе: стали відомі нові деталі резонансної ДТП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві Mercedes в’їхав у літню терасу кафе: стали відомі нові деталі резонансної ДТП
24-річний керманич автомобіля Mercedes-Benz, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на тротуар
фото: Соцмережі

Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння – прилад «Драгер» показав, що керманич позашляховика був тверезим

У столиці розгорівся скандал після того, як водій автомобіля Mercedes,  що належить відомій українській блогерці та власниці бренду One by One Лідії Сметані, як з'ясувалося згодом, в'їхав у літню терасу закладу харчування.

Подія відбулась 10 жовтня приблизно о 21:40. «24-річний керманич автомобіля Mercedes-Benz, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на тротуар з подальшим наїздом на дівчину та чоловіка, які перебували на літній терасі закладу харчування. У результаті ДТП 24-річну дівчину було госпіталізовано до лікарні, де після надання медичної допомоги її відпустили. 35-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно зі скаргою на біль у нозі, йому надали допомогу без госпіталізації», – йдеться у повідомленні поліції. 

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння – прилад «Драгер» показав, що керманич позашляховика був тверезим. Крім того, винуватець ДТП пройшов освідування у медичному закладі, наразі поліцейські очікують результатів експертизи.

Про деталі ДТП також повідомили адвокати юридичної компанії «Міллер»,  які представляють інтереси потерпілих. За словами постраждалих, водій намагався уникнути відповідальності, заявивши про свої зв’язки з гуртом «Океан Ельзи».

Сама Лідія Сметана прокоментувала інцидент на своїй інстаграм сторінці. «Друзі, вчора стався інцидент за участі мого особистого водія. Пояснюю ситуацію: близько десятої вечора водій на моєму авто завозив речі до Палацу спорту. Не впорався з керуванням на повороті та виїхав на тротуар з літнім майданчиком кафе. Є постраждалі – у однієї дівчини діагностовано струс мозку. Я вкрай шокована всією цією ситуацією і як його роботодавець тримаю на особистому контролі. З потерпілими вже зв'язалася. Одна з них на звʼязку, решту чекаю відповіді по стану їх здоровʼя та допомозі, яку я можу надати», – наголосила блогерка.

Сметана також додала, що відповідні правоохоронні органи були викликані на місце події, всі необхідні тести водій здав – вони негативні.

У Києві Mercedes в’їхав у літню терасу кафе: стали відомі нові деталі резонансної ДТП фото 1

«Справа на розгляді у слідчих органів, про що я інформуватиму вас надалі. Додам, що мій водій немає жодного стосунку до гурту «Океан Ельзи». На ньому був браслет staff, який отримують служби і весь персонал для входу в Палаці спорту під час подій. Зараз це – концерти ОЕ, тому там назва ПОДІЇ – «Океан Ельзи. 30 років. Той день».

У Києві Mercedes в’їхав у літню терасу кафе: стали відомі нові деталі резонансної ДТП фото 2
У Києві Mercedes в’їхав у літню терасу кафе: стали відомі нові деталі резонансної ДТП фото 3


Нагадаємо, на автодорозі у Київській області маршрутне таксі Mercedes Benz зіткнулося з припаркованим ГАЗом, внаслідок аварії загинули двоє чоловіків, які стояли перед припаркованим автомобілем, відкрито кримінальне провадження. 

Теги: аварія ДТП блогер поліція

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