У Дарницькому районі чоловік встромив ножа у спину незнайомцю

Нападнику тепер загрожує до восьми років тюрми

У Дарницькому районі біля зупинки чоловік вдарив ножем людину, після чого намагався втекти з міста. Про це повідомляє пресслужба поліції.

44-річного киянина, зі встромленим в спину ножем, знайшли перехожі неподалік зупинки громадського транспорту. Як з'ясувалось, поранення він отримав під час конфлікту із малознайомим чоловіком, з яким він розпивав алкоголь.

Лікарі госпіталізували постраждалого, а оперативники розшукали та затримали нападника на залізничному вокзалі – це 32-річний уродженець Миколаєва. Він нещодавно приїхав до Києва у пошуках роботи, та після скоєного хотів втекти в іншу область.

Нападнику тепер загрожує до восьми років тюрми.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримано чоловіка, який під час застілля вдарив ножем у шию товариша по чарці. Подія відбулась у Дарницькому районі столиці. Від лікарів поліцейські отримали повідомлення, що в будівлі на вулиці Зрошувальній вони виявили тіло 39-річного чоловіка із ножовим пораненням шиї.