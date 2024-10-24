Теракт у Анкарі: версії та подробиці про виконавців

МВС Туреччини: теракт в Анкарі могли здійснити члени Робочої партії Курдистану

В Анкарі 23 жовтня було здійснено терористичну атаку на об'єкт турецької аерокосмічної компанії TUSAŞ. Двоє нападників було ліквідовано органами правопорядку. Жертвами теракту стали п'ятеро людей, постраждали 22. Двоє поранених у критичному стані. Як пишуть турецькі ЗМІ, серед загиблих двоє технічних працівників, один охоронець, один інженер і водій таксі.

Влада Туреччини припускає, що теракт в Анкарі здійснили члени Робочої партії Курдистану. Міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая уточнив, що продовжується процес ідентифікації осіб терористів. Зокрема камери спостереження зафіксували, що перед нападом двоє терористів, – чоловік та жінка, – поводили себе як пара і тримались за руки на зупинці транспорту, та пили чай у кафе безпосередньо перед вбивством людей.

🇹🇷У Туреччині терорист-смертник пробрався на обєкт турецької авіакосмічної компанії TUSAŞ



За інформацією турецької редакції CNN, пролунав вибух, відбулася перестрілка.

За даними турецького МВС, є загиблі, проте їх кількість наразі невідома. pic.twitter.com/8RS9QRjUl6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2024

«Процес ідентифікації осіб терористів продовжується. За нашою оцінкою, теракт – справа рук Робочої партії Курдистану. Як тільки отримаємо чіткі докази, поділимося з громадськістю», – повідомив Ерлікая.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що «проклинає підлий напад» на об'єкт турецької аерокосмічної компанії TUSAŞ.

Теракт спрямований на підрив стабільності Туреччини та її досягнень у сфері оборонпрому, заявив турецький лідер. «Брудні руки, що простягнулися до Туреччини, будуть зламані. Жодна структура, терористична організація чи вогнище зла, націлені на нашу безпеку, не досягнуть мети», – написав глава держави у соцмережі Х.

Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить наполегливу, рішучу та багатопланову боротьбу з усіма видами погроз від терористів та їхніх посібників. Президент Туреччини висловив підтримку співробітникам TUSAŞ, яких назвав локомотивом та гордістю турецького оборонпрому.

Віце-президент Туреччини Джевдет Їлмаз також засудив теракт: «Зухвала терористична атака була спрямована проти досягнень оборонної промисловості Туреччини».

Міністр юстиції країни Їлмаз Тунч повідомив, що головна прокуратура Анкари активно проводить розслідування у зв'язку з терористичним актом.

Представники прокурдської Партії народної рівності та демократії (DEM) також засудили цю акцію, заявивши, що вона сталася саме тоді, коли турецьке суспільство обговорює можливість діалогу з курдськими сепаратистами.

До слова, турецький політолог Ікбаль Дюрре припустив, що причиною теракту в Анкарі могло стати перемир'я з курдами. Він уточнив, що напад і захоплення заручників навряд чи пов'язані із самітом БРІКС у Казані, на який приїхав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. За словами Дюрре, перемир'я уряду із Робочою партією Курдистану є темою номер один у Туреччині.

Зазначимо, засобам масової інформації Туреччини заборонили транслювати теракт, повідомив голова Верховної ради з питань радіо та телебачення Ебубекір Шахін, пише агентство IHA. Причини відповідної заборони, яку встановив суд, він не вказав. Крім того, громадянам обмежили доступ до соціальних мереж та Youtube. Перебої із Інтернетом та доступом до різноманітних сайтів тривають і станом на ранок 24 жовтня, передають журналісти «Главкома».

Нагадаємо, Туреччина продовжує завдавати ударів по об'єктах Робочої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку та на півночі Сирії після теракту в Анкарі. Знищено 32 терористичні цілі, операція триває.