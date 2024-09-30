На Одещині поліція виявила понад 300 тис. кущів конопель (фото)

Ділянка з коноплею перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України

Загальна вартість сотень тисяч кущів конопель за цінами «чорного» ринку сягає близько 300 млн грн

Одеські поліцейські виявили ділянку із сотнями тисяч насаджень кущів конопель. Плантація була на ділянці за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою, і розмір її дорівнював 10 футбольним полям. Про це повідомляє Національна поліція.

Майже сім гектарів угідь розташовувались на території одного з сіл Роздільнянського району. У ході слідства поліцейські встановили, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України.

Ділянка, на якій вирощувалися коноплі, неодноразово оброблялась за допомогою спецтехніки місцевого лісництва фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Ділянка, на якій вирощувалися коноплі, неодноразово оброблялась: за допомогою спецтехніки місцевого лісництва здійснювалась оранка землі та проріджувались міжряддя між рослинами.

На земельній ділянці, де безпосередньо вирощувались нарковмісні рослини, поліцейські виявили 332 тис. кущів конопель, а також трактор з причепом, який належить лісовому господарству. Загальна вартість сотень тисяч кущів конопель за цінами «чорного» ринку сягає близько 300 млн грн. Виявлені нарковмісні рослини знищено.

Плантація була на ділянці за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Поліцейські виявили 332 тис. кущів конопель, а також трактор з причепом, який належить лісовому господарству фото: npu.gov.ua/Нацполіція

У межах кримінального провадження проводиться подальший збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх причетних до організації незаконного вирощування конопель осіб. Кримінальне провадження розслідується за статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція затримала наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі й збували на території столиці.

До слова, наркоділки створили найбільшу лабораторію з виробництва психотропів у Польщі, а також пересувні лабораторії в Україні та Польщі. Вилучити та знищити велику партію наркотичних речовин вдалося спільними зусиллями, провівши міжнародну спецоперацію. Відтак затримали сімох членів угрупування зокрема й організатора, а психотропи знищили.