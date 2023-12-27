Туск анонсував візит до Києва
Глава польського уряду висловив сподівання, що на технічному рівні він повинен привезти з Києва «серйозну пропозицію»
Глава польського уряду Дональд Туск повідомив про плани відвідати Київ й обговорити, серед іншого, і питання блокади кордону. Про це Туск заявив у середу під час пресконференції у Варшаві, повідомляє TVN24.
Під час візиту до Києва, серед інших питань, Туск планує обговорити також проблеми польських перевізників. «Мені трохи соромно про це говорити, тому що я знаю, яка ситуація у президента Зеленського і всієї України. Неправильно їхати до Києва і весь візит присвячувати питанням польського транспорту», – підкреслив Туск.
Глава польського уряду висловив сподівання, що на технічному рівні він повинен привезти з Києва «серйозну пропозицію», аби полегшити життя польських перевізників. Відтак він проситиме перевізників «не блокувати кордон з огляду на війну в Україні, адже ситуація є драматичною».
Туск зауважив, що українська сторона представила декілька пропозицій, які полегшили б ситуацію польських водіїв, але на їх думку, ці пропозиції є недостатніми.
Також Туск заявив, що уряд Польщі наближається до того, щоб припинити блокаду кордону з Україною.
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