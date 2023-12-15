На кордоні польський мікроавтобус збив українських водіїв

За попередньою інформацією постраждало двоє українських водіїв

Неподалік пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» водій на мікроавтобусі з польськими номерами наїхав на трьох українських водіїв. Про це розповів журналіст Євген Плінський.

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Повідомляється, що польський водій наїхав на українців на пішохідному переході.

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Опубліковані записи прокоментував Генеральний консул України в Любліні Олег Куць у коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, подія сталася на очах поліції неподалік пункту пропуску. Консул розповів, що водія вже затримали.

«За попередньою інформацією постраждало двоє українських водіїв. В одного – забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, від шпиталізації вони відмовилися. Ми з ними перебуваємо в постійному контакті. На місце виїхав наш консул, аби детальніше зʼясувати всі обставини», – сказав Олег Куць.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

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Як повідомлялося, на польсько-українському кордоні перебуває близько 2600 вантажівок, триває блокування руху на трьох пунктах пропуску.

Зауважимо, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною. Перевізники подадуть скаргу до суду через відмову в організації протесту.

До слова, 11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».