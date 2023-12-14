Блокада польського кордону: у чергах стоять 2600 вантажівок

Наразі спостерігається інтенсивний рух у пункті пропуску «Ягодин», який було розблоковано 11 грудня

На польсько-українському кордоні перебуває близько 2600 вантажівок, триває блокування руху на трьох пунктах пропуску.

Про це в етері телемаратону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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«Три напрямки – Краківець, Рава-Руська та Шегині – залишаються заблокованими. Рух на цих напрямках ускладнений через дії учасників акції на території Польщі. Зрозуміло, що рух певний відбувається, але тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає... Станом на ранок за інформацією, яку ми маємо від польських колег, 2600 вантажних транспортних засобів перебувають у чергах на трьох напрямках, очікуючи можливості на перетин кордону в напрямку України», – сказав Демченко.

Наразі спостерігається інтенсивний рух у пункті пропуску «Ягодин», який було розблоковано 11 грудня після 14 години за київським часом. Речник зазначив, що за минулу добу цей напрямок перетнуло понад 1000 вантажних засобів.

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Зауважимо, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною. Перевізники подадуть скаргу до суду через відмову в організації протесту.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Згодом польські аграрії долучилися до протесту і розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».