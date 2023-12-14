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Блокада польського кордону: у чергах стоять 2600 вантажівок

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Блокада польського кордону: у чергах стоять 2600 вантажівок
Три напрямки – Краківець, Рава-Руська та Шегині – залишаються заблокованими
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі спостерігається інтенсивний рух у пункті пропуску «Ягодин», який було розблоковано 11 грудня

На польсько-українському кордоні перебуває близько 2600 вантажівок, триває блокування руху на трьох пунктах пропуску.
Про це в етері телемаратону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Три напрямки – Краківець, Рава-Руська та Шегині – залишаються заблокованими. Рух на цих напрямках ускладнений через дії учасників акції на території Польщі. Зрозуміло, що рух певний відбувається, але тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає... Станом на ранок за інформацією, яку ми маємо від польських колег, 2600 вантажних транспортних засобів перебувають у чергах на трьох напрямках, очікуючи можливості на перетин кордону в напрямку України», – сказав Демченко.

Наразі спостерігається інтенсивний рух у пункті пропуску «Ягодин», який було розблоковано 11 грудня після 14 години за київським часом. Речник зазначив, що за минулу добу цей напрямок перетнуло понад 1000 вантажних засобів.

Зауважимо, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною. Перевізники подадуть скаргу до суду через відмову в організації протесту.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Згодом польські аграрії долучилися до протесту і розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».

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Теги: кордон Польща вантажівки

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