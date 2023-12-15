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Психологічний прийом. Чому з’явилися «незручні» питання під час виступу Путіна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Психологічний прийом. Чому з’явилися «незручні» питання під час виступу Путіна
«Незручні» питання були підібрані заздалегідь та пройшли модерацію адміністрації президента РФ
фото з відкритих джерел

Путін не відповів на жодне з питань росіян

«Незручні» питання, які демонструвалися на моніторі під час трансляції «Прямої лінії» російського диктатора Володимира Путіна, є психологічним прийомом. Вони пройшли фільтр його адміністрації та мали намір створити враження, що для Кремля не існує заборонених тем, пише The Moscow Times.

«Вони були підібрані заздалегідь, пройшли премодерацію і були розміщені для того, щоб годувати телеграм-канали та незалежні ЗМІ», – пише видання із посиланням на джерело, знайоме з процесом підготовки прес-конференції. Наприклад, на екрані транслювалися такі питання:

8 фото
На весь екран

Зазначається, що техніка «гострих тем» під час щорічних конференцій застосовується не вперше – їх великим шрифтом показують на екранах у студії. Складається враження повної свободи слова під час виступу, але Путін не дає на них жодної відповіді.

Видання стверджує, що основне завдання Путіна до виборів – говорити виключно про позитивні події та надихати виборців, відмахуючись від негативу.

«Одна з найбільш делікатних і небажаних тем – протести членів сімей мобілізованих солдатів, які понад рік перебували на фронті без ротації», – йдеться у публікації

За даними The Moscow Times, Путін також не торкається ув'язнення політика Олексія Навального, заколоту та загибелі в авіакатастрофі ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, цензури у ЗМІ та переслідування антивоєнних діячів.

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, російський диктатор Володимир Путін під час виступу перед росіянами з підсумками року вирішив погратися у демократію. На великому екрані транслюються питання громадян, але жодне з них президент країни-агресора так і не прокоментував.

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Теги: росія путін політика диктатор

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