Психологічний прийом. Чому з’явилися «незручні» питання під час виступу Путіна

Путін не відповів на жодне з питань росіян

«Незручні» питання, які демонструвалися на моніторі під час трансляції «Прямої лінії» російського диктатора Володимира Путіна, є психологічним прийомом. Вони пройшли фільтр його адміністрації та мали намір створити враження, що для Кремля не існує заборонених тем, пише The Moscow Times.

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«Вони були підібрані заздалегідь, пройшли премодерацію і були розміщені для того, щоб годувати телеграм-канали та незалежні ЗМІ», – пише видання із посиланням на джерело, знайоме з процесом підготовки прес-конференції. Наприклад, на екрані транслювалися такі питання:

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Зазначається, що техніка «гострих тем» під час щорічних конференцій застосовується не вперше – їх великим шрифтом показують на екранах у студії. Складається враження повної свободи слова під час виступу, але Путін не дає на них жодної відповіді.

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Видання стверджує, що основне завдання Путіна до виборів – говорити виключно про позитивні події та надихати виборців, відмахуючись від негативу.

«Одна з найбільш делікатних і небажаних тем – протести членів сімей мобілізованих солдатів, які понад рік перебували на фронті без ротації», – йдеться у публікації

За даними The Moscow Times, Путін також не торкається ув'язнення політика Олексія Навального, заколоту та загибелі в авіакатастрофі ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, цензури у ЗМІ та переслідування антивоєнних діячів.

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, російський диктатор Володимир Путін під час виступу перед росіянами з підсумками року вирішив погратися у демократію. На великому екрані транслюються питання громадян, але жодне з них президент країни-агресора так і не прокоментував.