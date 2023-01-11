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У Афінах помер останній король Греції

Альона Боженко
glavcom.ua
У Афінах помер останній король Греції
Пішов з життя останній король Греції
фото із відкритих джерел

Костянтин II правив Грецією з 1964 по 1973 рік, доки монархія не була скасована на референдумі

У вівторок, 10 січня, у приватній клініці в Афінах помер колишній і останній король Греції Костянтин. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що 82-річний Костянтин помер після лікування у відділенні інтенсивної терапії. Причиною смерті стала поліорганна недостатність внаслідок інсульту. 

Костянтин народився 2 червня 1940 року в Афінах у сім’ї принца Павла, молодшого брата короля Георга II і спадкоємця престолу, і принцеси Федеріки Ганноверської. Його старша сестра Софія – дружина колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I. Принц грецького походження Філіп, покійний герцог Единбурзький і чоловік покійної королеви Сполученого Королівства Єлизавети II, був його дядьком. Костянтин є хрещеним батьком британського принца Вільяма. 

До своїх останніх днів Костянтин, визнаючи, що Греція стала республікою, продовжував називати себе королем Греції, а своїх дітей – принцами та принцесами, хоча країна більше не визнавала дворянських титулів.

Костянтин II правив з 1964 по 1973 рік, доки монархія не була скасована на референдумі. 1974 року він пішов у відставку на тлі того, що майже 70% громадян Греції проголосували проти монархії. В останні роки життя колишній монарх проживав у Пелопоннесі та в Афінах.

 

Теги: король Греція

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