Зеленський пояснив, як Росії вдалося «вплинути на людей» у Білому домі

Офіційні особи США повторювали російську дезінформацію, навіть коли їхні власні розвідувальні дані суперечили цьому

Президент Володимир Зеленський вважає, що офіційні представники Сполучених Штатів почали вірити російському диктатору Володимиру Путіну на слово навіть у тих випадках, коли їхні розвіддані йому суперечили. Як передає «Главком», таку думку глава держави висловив у інтерв’ю виданню Time.

За словами Зеленського, офіційні особи США повторювали російську дезінформацію, навіть коли їхні власні розвідувальні дані суперечили цьому. Він навів у приклад наратив про нібито оточення українських військових росіянами у Курській області.

«Це була брехня», – заявив президент. Водночас фейк неодноразово повторював президент США Дональд Трамп після контактів з Путіним.

«Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити», – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, вперше Трамп заговорив за оточення військових 14 березня. Тоді, він підводив підсумки візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

Трамп написав непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових. «Але, на цей момент, тисячі українських військ повністю оточені російським військами і перебувають у дуже поганій та вразливій позиції», – заявив глава Америки. Президент США заявив, що нібито попросив Путіна «пощадити їхні життя», оскільки «це була б жахлива різанина, якої не бачили з часів Другої світової війни».

Після цього міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що жоден український підрозділ у Курській області Росії не потрапив в оточення. Умєров підкреслив, що українські війська продовжують оборонятися, утримуючи значні ділянки ворожої території. Для збереження сил було проведено планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції. Міністр також зазначив, що інформація про «тисячі оточених українських військових» не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 18 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.