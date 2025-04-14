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Трамп напав на програму 60 Minutes, якій Зеленський дав інтерв'ю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп напав на програму 60 Minutes, якій Зеленський дав інтерв'ю
Трамп пригрозив 60 Minutes втратою ліцензії
фото: ОП

Трамп: CBS вийшла з-під контролю, на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити за це велику ціну

Президент США Дональд Трамп розкритикував програму 60 Minutes та пригрозив їй втратою ліцензії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Thruth Social.

Трамп заявив, що проти 60 Minutes подано позов на мільярди доларів за «шахрайство, яке вони вчинили на президентських виборах 2024 року». Він зазначив, що в інтерв'ю з Камалою Гарріс, його згадують у «принизливому та наклепницькому ключі».

Трамп напав на програму 60 Minutes, якій Зеленський дав інтерв'ю фото 1
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«Вони зробили не одну, а дві великі історії про «Трампа». Одна з яких стосується України, а інша історія була пов'язана з Гренландією, зображуючи нашу країну на чолі зі мною, неправдиво, неточно та шахрайським шляхом. Для мене велика честь подавати до суду на 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі», – йдеться у дописі.

Трамп додав: «Вони робили все можливе, щоб незаконно обрати Камалу, включно з повною та корупційною зміною основних відповідей на запитання співбесіди, але це просто не спрацювало для них. Вони не «Новинне шоу», а нечесний політичний оперативник, просто замаскований під «Новини», і повинен відповідати за те, що вони зробили і роблять».

Президент США додав, що програма «повинна втратити ліцензію».

«Будемо сподіватися, що Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) призначить максимальні штрафи і покарання, яке є значним, за їх незаконну поведінку. CBS вийшла з-під контролю, на небачених раніше рівнях, і вони повинні заплатити за це велику ціну. Зробимо Америку знову великою!», – підсумував Трамп.

Зауважимо, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини. «Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

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Теги: Дональд Трамп журналіст Камала Гарріс

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