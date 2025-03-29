Скандал із Signal: Венс запропонував Трампу усунути радника з нацбезпеки

Трамп був обурений тим, що Волц не визнав провину в ситуації

Вірогідно, Трамп зрештою звільнить свого радника з нацбезпеки

Скандал із листуванням у месенджері Signal може призвести до звільнення радника з нацбезпеки Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз закликали звільнити радника Трампа через скандал.

За словами джерел Politico, Венс, Вайлз і керівник кадрового відділу Білого дому Серджіу Гор запропонували Трампу на зустрічі в середу розглянути можливість звільнення Майка Волца.

Трамп був обурений тим, що Волц не визнав провину в ситуації та не запропонував формальну відставку.

«На думку людей, президент погодився з тим, що Вальц помилився, але Трамп зрештою вирішив не звільняти його з однієї причини – наразі: він би виграв ліберальним ЗМІ та демократам, що хапаються за перли», – зазначили у виданні.

Два джерела Politico припустили, що Трамп звільнить свого радника з нацбезпеки через декілька тижнів.

«Поки що вони будуть триматися за нього, але через пару тижнів він піде», – повідомили джерела видання.

Як відомо, журналісти The Atlantic опублікували скриншоти переписок у Signal напередодні ударів США по хуситах в Ємені. У Білому домі заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було, проте застерегли не оприлюднювати переписки топчиновників США.

«Заяви Гегсета, Ґаббарда, Реткліффа та Трампа – у поєднанні з твердженнями багатьох посадових осіб адміністрації про те, що ми брешемо щодо змісту текстів Signal – змусили нас повірити, що люди повинні переглянути тексти, щоб дійти власних висновків», – зазначили у виданні.

У виданні зауважили, що проблема, яка виникла в адміністрації Трампа стосується безпеки військових США під час виконання завдань у спецопераціях Сполучених Штатів по всьому світу.