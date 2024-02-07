У Білорусі агенти КДБ викликають українців на допити

Силові структури Білорусі здійснюють тиск на українців, які проживають у країні. Вони схиляють їх до співпраці

Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів

В Білорусі, яка фактично знаходиться під контролем Кремля, місцева КДБ проводить фільтраційні дії стосовно українців. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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«Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів й планують навпаки залучити їх до співпраці. Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у цій війні проти України. Центр національного спротиву закликає місцеве підпілля продовжувати надавати нам інформацію про ситуацію у ворожій країні, адже ми маємо спільного ворога й одну мету щодо його знищення», – розповіли в ЦНС.

Як зазначається, за останній місяць почастішали випадки виклику українців на допити. КДБ проводить в українців обшуки.

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Нагадаємо, Росія і Білорусь створять спільне державне ЗМІ для «єдиної політики». План розроблявся щонайменше з 2023 року. Під час дискусій про створення такого ЗМІ Лукашенко у квітні 2023 року заявив, що потрібно «не програти битву за уми й серця».

Західні журналісти зазначають, що це останній крок до інтеграції між Москвою та Мінськом. Білорусь використовувалася як плацдарм для вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а Володимир Путін розмістив у країні ядерну зброю.

Стало відомо, що Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії. Національна статистична служба Британії вважає Білорусь одним з ключових постачальників на ринок нелегальних тютюнових виробів.

ЗМІ вказують, що Велика Британія втрачає близько $3,5 млрд на рік через несплату податків за контрабандний тютюн. Лукашенко використовує людей зі свого оточення як «гаманці» для поповнення скарбниці своєї сім'ї та фінансування репресій.