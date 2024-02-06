Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ

Велика Британія імпортувала з Білорусі «напої та тютюн» на суму понад $202 млн

Національна статистична служба Британії вважає Білорусь одним з ключових постачальників на ринок нелегальних тютюнових виробів

Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка продовжує наживатися на продажі тютюну у Великій Британії, попри міжнародні санкції. Про це повідомляє inews.co.uk.

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Зазначається, що Національна статистична служба Великої Британії вважає Білорусь одним з основних постачальників на британський ринок нелегальних тютюнових виробів.

Уряд Британії відзвітував про те, що в липні 2022 року – червні 2023 року Велика Британія імпортувала з Білорусі «напої та тютюн» на суму понад $202 млн, що становило 96% усіх білоруських поставок у цю країну.

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Міністерство підприємництва і торгівлі та Управління національної статистики Великої Британії, яке збирає дані про торгівлю, відмовилися розкрити інформацію про те, яку частку із зазначеної суми становить незаконне ввезення тютюну.

ЗМІ вказують, що Велика Британія втрачає близько $3,5 млрд на рік через несплату податків за контрабандний тютюн.

Лукашенко використовує людей зі свого оточення як «гаманці» для поповнення скарбниці своєї сім'ї та фінансування репресій.

Серед таких людей називаються власники компанії «Табак-інвест» Павло Топузідіс і Віктор Петрович, які є одними з найбагатших людей країни і перебувають під санкціями США з 5 грудня 2023 року.

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Топузідіс і Петрович володіють ТОВ «Табак-інвест», яке до 2017 року було єдиним приватним виробником тютюну в Білорусі і виробляло близько 30% від загального обсягу продукції в Білорусі.

Видання вказує, що Білорусь тривалий час вважалася одним із найбільших у світі джерел контрабандних сигарет і тютюнових виробів.

У 2021 році митне управління Литви заявило, що, за його оцінками, 80% із 328 млн контрабандних сигарет, вилучених ним у 2023 році, було вироблено в Білорусі.

За іншою оцінкою, близько 10% нелегального тютюну, що надходить до Великої Британії, надходить із Білорусі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові посилювати санкції проти режиму самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

До слова, формат майбутнього міжнародного трибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком узгоджуватимуть шляхом широкої дискусії.