«Добейте выживших в Харькове». Прокуратура оголосила підозру російській блогерці

Підозрювана активно долучається до фінансування військових Росії та неодноразово закликала до здійснення терористичних актів в Україні

«Добейте выживших в Харькове»: прокуратура оголосила підозру російській пропагандистці, яка публічно закликала до геноциду над українцями. Про це повідомляється на сайті Харківської обласної прокуратури.

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру громадянці Росії за фактом публічних закликів до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження (ч. 2 ст. 442 КК України).

Як повідоляє прес-служба Харківської прокуратори, підозрювана – 25-річна громадянка РФ, яка проживає у російському м. Ярославль і має популярні блоги з тисячною аудиторією у соцмережах «Telegram» та «ТікТоk».

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фото: Харківська обласна прокуратура

«Доброе утро, проснулись, увидели обстрелы-улыбнулись. Пусть уничтожат там все, под ноль, чтобы вообще ничего не осталось, чтобы даже напоминания о том, что когда-то Украина существовала не осталось», – говорить на камеру росіянка. «Особливе» ставлення російська блогерка має до Харкова. Вона розповідає: «Кстати, как там Харьков? Говорят, от него ничего не осталось…Такие вот мы, мы вот так вот работаем. Добейте выживших (сміх)».

Прокуратура не розголошує імʼя підозрюваної. Однак з опублікованих фото стає зрозуміло, що йдеться про Ельвіну Боровкову з Ярославля. Вона активно виступає за знищення українців від самого початку повномасштабної агресії РФ.

фото: Харківська обласна прокуратура

Також підозрювана долучається до фінансування російських військових та неодноразово закликала до здійснення терористичних актів щодо цивільного населення України. Правоохоронці вже вирішують питання щодо оголошення блогерки у розшук, тому її часті «подорожі» до ОАЕ закінчаться затриманням.

Нагадуємо, СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок.

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