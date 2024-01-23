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«Добейте выживших в Харькове». Прокуратура оголосила підозру російській блогерці

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Добейте выживших в Харькове». Прокуратура оголосила підозру російській блогерці
Блогерка отримала «славу» через публічну підтримку війни, російської армії та цькування громадян України
фото: Харківська обласна прокуратура

Підозрювана активно долучається до фінансування військових Росії та неодноразово закликала до здійснення терористичних актів в Україні

«Добейте выживших в Харькове»: прокуратура оголосила підозру російській пропагандистці, яка публічно закликала до геноциду над українцями. Про це повідомляється на сайті Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру громадянці Росії за фактом публічних закликів до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження (ч. 2 ст. 442 КК України).

Як повідоляє прес-служба Харківської прокуратори, підозрювана – 25-річна громадянка РФ, яка проживає у російському м. Ярославль і має популярні блоги з тисячною аудиторією у соцмережах «Telegram» та «ТікТоk».

«Добейте выживших в Харькове». Прокуратура оголосила підозру російській блогерці фото 1
фото: Харківська обласна прокуратура

«Доброе утро, проснулись, увидели обстрелы-улыбнулись. Пусть уничтожат там все, под ноль, чтобы вообще ничего не осталось, чтобы даже напоминания о том, что когда-то Украина существовала не осталось», – говорить на камеру росіянка. «Особливе» ставлення російська блогерка має до Харкова. Вона розповідає: «Кстати, как там Харьков? Говорят, от него ничего не осталось…Такие вот мы, мы вот так вот работаем. Добейте выживших (сміх)».

Прокуратура не розголошує імʼя підозрюваної. Однак з опублікованих фото стає зрозуміло, що йдеться про Ельвіну Боровкову з Ярославля. Вона активно виступає за знищення українців від самого початку повномасштабної агресії РФ.

«Добейте выживших в Харькове». Прокуратура оголосила підозру російській блогерці фото 2
фото: Харківська обласна прокуратура

Також підозрювана долучається до фінансування російських військових та неодноразово закликала до здійснення терористичних актів щодо цивільного населення України. Правоохоронці вже вирішують питання щодо оголошення блогерки у розшук, тому її часті «подорожі» до ОАЕ закінчаться затриманням.

Нагадуємо, СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок.

Стало відомо, що митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продовжено термін запобіжного заходу.

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Теги: прокуратура фінансування розслідування Telegram Украина Харьков населення розшук виготовлення

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