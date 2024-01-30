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Росія і Білорусь створять спільне державне ЗМІ для «єдиної політики»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія і Білорусь створять спільне державне ЗМІ для «єдиної політики»
Олександр Лукашенко та Володимир Путін
фото: Михаил Метцель / ТАСС

Західні журналісти зазначають, що це останній крок до інтеграції між Москвою та Мінськом

Міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ Максут Шадаєв повідомив, що президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 29 січня підписали указ про схвалення створення спільного державного ЗМІ. Про це повідомляє The Telegraph.

Указ, підписаний 29 січня, передбачає створення спільної медіакомпанії, яка об’єднає дві існуючі газети, онлайн-журнал і телеканал, і всі вони будуть дотримуватися «єдиної, скоординованої політики».

План розроблявся щонайменше з 2023 року. Під час дискусій про створення такого ЗМІ Лукашенко у квітні 2023 року заявив, що потрібно «не програти битву за уми й серця».

Західні журналісти зазначають, що це останній крок до інтеграції між Москвою та Мінськом. Білорусь використовувалася як плацдарм для вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а Володимир Путін розмістив у країні ядерну зброю.

Нагадаємо, Білорусь будує нове військове містечко поблизу українського кордону.

Точне місце будівництва офіційно не розголошується. Проте джерела видання зафіксували будівництво на території колишнього піонерського табору «Чайка» в Гомельському районі. Це приблизно посередині між обласним центром Гомелем і районним центром Річиця. Звідси веде асфальтована дорога до кордону з Україною, до прикордонного переходу в Новій Гуті близько 40 кілометрів.

Також Білорусь відправила депортованих українських дітей на військові навчання. Як повідомив державний телеканал «Беларусь 1», військові «вчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях». За даними телеканалу, дітьми опікуються співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій.

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Теги: журнал президент путін Олександр Лукашенко Білорусь

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