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Британська розвідка повідомила, що обмежує наступ росіян на лівобережжі Дніпра

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, що обмежує наступ росіян на лівобережжі Дніпра
Погана підготовка і координація росіян на лівобережжі Дніпра обмежує їхні наступальні можливості
фото з відкритих джерел

Придніпровське угруповання російських військ зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників

Погана підготовка і координація російських військ у цьому районі обмежує їхні наступальні можливості. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

За інформацією розвідки, війська РФ не можуть досягти успіху в наступальних діях на лівому березі Дніпра, попри проблеми з логістикою в українських військових.

У повідомлені зазначається, що 16 січня 2024 року речник Сил оборони півдня України повідомив, що логістичне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.

«Придніпровське угруповання російських військ зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, хоча майже напевно мало значну перевагу в балансі сил на цій осі. Дуже ймовірно, що погана підготовка і координація у цьому районі обмежує їхні наступальні можливості», – пише британська розвідка.

Пріоритетним завданням окупантів залишається змусити Україну вивести свої війська з лівого берега Дніпра.

«Дуже ймовірно, що Росія продовжуватиме наступальні дії в районі Кринок протягом наступних тижнів, незважаючи на зростаючі втрати особового складу», – додають у звіті.

Раніше повідомлялося, війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку

Теги: британська розвідка наступ втрати росія розвідка

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