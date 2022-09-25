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Просять повернути чоловіків з війни: у Якутську жінки вийшли на акцію (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Просять повернути чоловіків з війни: у Якутську жінки вийшли на акцію (фото, відео)
фото: Sakhaday

До кінця заходу силовики затримали кілька осіб

Російські жінки у місті Якутськ провели акцію на площі Орджонікідзе з вимогою «припинити геноцид» і повернути чоловіків додому з війни проти України.  Про це пише місцеве видання Sakhaday.

Журналісти повідомляють, що на протести прийшло багато людей, деякі вийшли цілими сім'ями, переважно жіночою половиною, з бабусями, доньками.

До кінця заходу силовики затримали кілька осіб, але їхня кількість невідома. Видання повідомляло про автобус затриманих і оцінило дії поліції як «агресивні».

Нагадаємо, удень 21 вересня, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, у деяких регіонах Росії люди почали виходити на протести проти цього рішення. Зокрема, у Новосибірську (Західний Сибір) росіяни починають збиратися на протестну ходу центральними вулицями міста.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

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Теги: росія геноцид протест мобілізація жінка автобус Додому

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