Протести у Росії: поліція відкрила стрілянину на мітингу в Дагестані

Натовп протестувальників у дагестанському селищі Ендірей перекрив трасу

У російському Дагестані люди виходять на мітинги проти мобілізації. У селищі Ендірей поліція відкрила стрілянину в повітря, щоб заспокоїти мітингувальників.

На кадрах видно, як кількасот людей зібралися і перекрили трасу. Люди у формі відкрили стрілянину у повітря, намагаючись розігнати протестувальників. Однак стрілянина не лише не злякала учасників протесту, а й більше їх розізлила. Люди почали кричати та намагалися забрати зброю і тих, хто стріляв. Почалася штовханина з поліцією.

«Ми збираємося не для того, щоб через кілька годин розійтися – ми збираємося, щоб зробити майдан – розбити намети і зібрати на цей майдан весь Дагестан – до тих пір поки повністю не скасують мобілізацію для Кавказу. Поки що цей собачий хвіст Путін особисто не оголосить по телевізору! Особисто! Ні кроку назад! Виходимо всім містом! Ми надто довго мовчали, і саме тому самі довели справу до утилізації владою наших дітей. Настав час все поставити на свої місця за допомогою Аллаха», – закликають дагестанці.

Також раніше російські жінки у місті Якутськ провели акцію на площі Орджонікідзе з вимогою «припинити геноцид» і повернути чоловіків додому з війни проти України.

Нагадаємо, удень 21 вересня, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, у деяких регіонах Росії люди почали виходити на протести проти цього рішення. Зокрема, у Новосибірську (Західний Сибір) росіяни починають збиратися на протестну ходу центральними вулицями міста.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.