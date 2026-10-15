Лавров озвучив позицію Росії щодо припинення вогню після переговорів із Туреччиною

Глава МЗС країни-агресора заявив, що Москва не погодиться на перемир’я, яке, за його версією, дало б Україні змогу отримати більше зброї

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на припинення вогню, якщо воно, на думку російської сторони, дасть Україні можливість переозброїтися. Він стверджує, що за час перемир’я Володимира Зеленського нібито знову «приведуть до тями» та забезпечать зброєю. Про це представник країни-агресора заявив під час пресконференції, після переговорів у Туречиині, пише «Главком».

«Жодного припинення вогню, щоб Зеленського знову привели до тями й накачали зброєю, не буде», – заявив Лавров.

Таким чином глава російського МЗС виступив проти перемир’я, яке, за його трактуванням, «могло б бути використане Україною для посилення військових спроможностей». Водночас у наведеній заяві Лавров не уточнив, чи розглядає Росія інші можливі формати припинення бойових дій і за яких умов Москва могла б погодитися на них.

Варто нагадати, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не вважає президента України Володимира Зеленського таким, що заслуговує на перемир’я. За словами російського дипломата, цілі так званої «спеціальної військової операції» не змінилися, і Москва продовжує домагатися їх досягнення.