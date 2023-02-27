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Російська влада вигадала метод боротьби із тими, хто не хоче народжувати дітей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російська влада вигадала метод боротьби із тими, хто не хоче народжувати дітей
У РФ будуть боротися із людьми які свідомо відмовляються мати власних дітей
фото:ttps://dzen.ru

У Держдумі хочуть ухвалити законопроект, за яким серед дітей буде заборонено поширювати інформацію, «спрямовану на пропаганду добровільної відмови від народження дітей»

У Держдумі незабаром може бути ухвалено законопроект про заборону розповсюдження інформації про чайлдфрі серед дітей. Інформація про внесення на голосування такого законопроекту опублікована на базі Держдуми.

Поправки, що забороняють пропаганду бездітності, хочуть також внести до федерального закону «Про захист дітей від інформації, яка завдає шкоди їхньому здоров'ю та розвитку».

Автори законопроекту пропонують внести зміни до закону «Про захист дітей від інформації, яка завдає шкоди їхньому здоров'ю та розвитку». У ньому планується прописати, що серед дітей заборонено поширювати інформацію, «спрямовану на пропаганду добровільної відмови від народження дітей», тобто на «формування у дітей позитивного способу бездітності та свідомого бажання не мати дітей, не пов'язаних із медичними показаннями».

У пояснювальній записці до документу йдеться, що «в існуючих умовах» пропаганда свідомої бездітності веде до деградації громадських інститутів та вимивання традиційних ціннісних орієнтирів.

Нагадаємо, Росія хоче перетворити українських дітей на рашистів. Це вирішить одразу дві проблеми РФ, – демографічну, а також нестачу мобілізаційного резерву для нових війн. На сьогоднішній день десятки тисяч українських дітей, на жаль, перебувають під впливом пропаганди Росії: частину з них вивезли на територію РФ, інші ж живуть на окупованих територіях України. Проте з усіма ними ведеться ретельна робота, оскільки ціль окупантів, – зробити з молодих українців росіян.

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Теги: відео пологи робота закон діти пропаганда росія

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