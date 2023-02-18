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РФ перекинула на Запорізький напрямок понад тисячу «вагнерівців» (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ перекинула на Запорізький напрямок понад тисячу «вагнерівців» (відео)
У Мелітополі помітили 43 автобуси з «вагнерівцями»
фото: скріншот із відео

Російські окупанти направили на Запорізький напрямок понад тисячу «вагнерівців». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

17 лютого через Мелітополь прослідували понад 40 автобусів з бійцями ПВК «Вагнер».

«Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок «урочисто» вирушило свіже гарматне м’ясо. 43 білих автобуси «елітних» на росії бійців - вагнерівців. Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю», – написав Федоров.

Колону супроводжували позашляховики з позначкою ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, за оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК Вагнера зазнала понад 30 тис. втрат пораненими або вбитими.

Теги: ПВК Вагнера Запорізька область війна росія

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