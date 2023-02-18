РФ перекинула на Запорізький напрямок понад тисячу «вагнерівців» (відео)
Російські окупанти направили на Запорізький напрямок понад тисячу «вагнерівців». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
17 лютого через Мелітополь прослідували понад 40 автобусів з бійцями ПВК «Вагнер».
«Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок «урочисто» вирушило свіже гарматне м’ясо. 43 білих автобуси «елітних» на росії бійців - вагнерівців. Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю», – написав Федоров.
Колону супроводжували позашляховики з позначкою ПВК «Вагнер».
Нагадаємо, за оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК Вагнера зазнала понад 30 тис. втрат пораненими або вбитими.
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