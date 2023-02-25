Чому кліп української співачки блокують в Youtube

Пісня висміює колег по пісенному цеху

Енджі Крейда. Дякую тобі, дівчинко. Ви мабуть всі чули її пісню «Буде тобі враже, так, як відьма скаже», та я про нову пісню співачки, яка вразила відеорядом і темою. І своєму кліпі про «перевдягнених і перевзутих» Крейда розмазала колег по пісенному цеху – манатіків, барскіх, полякових, лободів та інших, не всіх розгледіла. Це сміливий і не пристосуванський крок. В музичних колах не прийнято критикувати один одного. Переважно, відомі співаки – мовчуни і мовчунки (є винятки) та все ж. Усміхаються один одному…

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Візьміть відомих співаків-патріотів і пригадайте, чи чули ви їхню критику в бік своїх колег-музикантів за неукраїнську позицію? Та ні, вони намагаються ладком жити. Мирненько. Пухнастенько. Їм різна публіка потрібна. В концертиках з гівнюками разочком співають. І лише одиниці висловлювалися. Як от Тополя Барському, мовляв, ні в якому ЗСУ я тебе не бачив. А той тик-мик…

Енджі Крейда співає в приспіві «перевдягнені і перевзуті… тицьки-пицьки, штучна врода...» Для порівняння, якось у відомої Ніни Митрофанівни запитали, що вона думає про Монатика, з яким заспівала разом, про те, що він їздить на московію виступати. Ніна Митрофанівна сказала, щоб ми відчепилися від талановитого хлопчика, бо творчій натурі потрібен політ, а в Україні мало простору.

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Енджі Крейда не побоялася висловитися своєю піснею. Захоплююся нашою молоддю. Так! Висміюйте перед своїми фанами, прищеплюйте відразу до пристосуванства. Нехай знають, хто своєю підривною діяльністю, роздвоєнням, бажанням наживи і язиком ворогів заводив в Україну окупантів, присипляв пильність українців, розмивав українську ідентичність, працював на «адну страну, адін народ»…

Енджі Крейда молодець, на відміну від чиновників від влади і їхнього мараХВону, куди вони тулять тих музикантів-пристосуванців, від яких у народу аж верне, а влада привчає народ терпіти колаборантів, бо то є друзі тих чиновників…

Дякую, дівчинко. Так тримати.

Передбачаю, кліп блокуватиметься, чи й не з подачі розмазаних у кліпі музикантів.

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Тут мене про тексти пісень питають. Які часи – такі й тексти. Прийдуть інші часи – будуть інші тексти. А поки, співай, Крейдо, співай.