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Лариса Ніцой Письменниця

Чому кліп української співачки блокують в Youtube

glavcom.ua
Енджі Крейда не побоялася висловитися своєю піснею
скріншот з відео

Пісня висміює колег по пісенному цеху

Енджі Крейда. Дякую тобі, дівчинко. Ви мабуть всі чули її пісню «Буде тобі враже, так, як відьма скаже», та я про нову пісню співачки, яка вразила відеорядом і темою. І своєму кліпі про «перевдягнених і перевзутих» Крейда розмазала колег по пісенному цеху – манатіків, барскіх, полякових, лободів та інших, не всіх розгледіла. Це сміливий і не пристосуванський крок. В музичних колах не прийнято критикувати один одного. Переважно, відомі співаки – мовчуни і мовчунки (є винятки) та все ж. Усміхаються один одному…

Візьміть відомих співаків-патріотів і пригадайте, чи чули ви їхню критику в бік своїх колег-музикантів за неукраїнську позицію? Та ні, вони намагаються ладком жити. Мирненько. Пухнастенько. Їм різна публіка потрібна. В концертиках з гівнюками разочком співають. І лише одиниці висловлювалися. Як от Тополя Барському, мовляв, ні в якому ЗСУ я тебе не бачив. А той тик-мик…

Енджі Крейда співає в приспіві «перевдягнені і перевзуті… тицьки-пицьки, штучна врода...» Для порівняння, якось у відомої Ніни Митрофанівни запитали, що вона думає про Монатика, з яким заспівала разом, про те, що він їздить на московію виступати. Ніна Митрофанівна сказала, щоб ми відчепилися від талановитого хлопчика, бо творчій натурі потрібен політ, а в Україні мало простору.

Енджі Крейда не побоялася висловитися своєю піснею. Захоплююся нашою молоддю. Так! Висміюйте перед своїми фанами, прищеплюйте відразу до пристосуванства. Нехай знають, хто своєю підривною діяльністю, роздвоєнням, бажанням наживи і язиком ворогів заводив в Україну окупантів, присипляв пильність українців, розмивав українську ідентичність, працював на «адну страну, адін народ»…

Енджі Крейда молодець, на відміну від чиновників від влади і їхнього мараХВону, куди вони тулять тих музикантів-пристосуванців, від яких у народу аж верне, а влада привчає народ терпіти колаборантів, бо то є друзі тих чиновників…

Дякую, дівчинко. Так тримати.

Передбачаю, кліп блокуватиметься, чи й не з подачі розмазаних у кліпі музикантів.

Тут мене про тексти пісень питають. Які часи – такі й тексти. Прийдуть інші часи – будуть інші тексти. А поки, співай, Крейдо, співай.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: політ агресія українці влада Ніна Митрофанів відео

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Лариса Ніцой

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