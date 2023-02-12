Ворог зазнав суттєвих втрат на Луганщині та відійшов
Ситуація в Луганській області складна, але повністю контролюється Силами оборони
Російські загарбники кілька днів активно вели атаки на Кремінському напрямку. Однак зазнали суттєвих втрат і відійшли. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Ситуація в Луганській області складна, але повністю контролюється Силами оборони.
«Кілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою і в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії та авіації», – розповів Гайдай.
Зазначається, що на Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат так, що навіть «трохи дав відпочити нашим захисникам».
«Вони (росіяни – «Главком») відтягнулися, адже їм потрібно було поповнити свої підрозділи, оскільки були досить розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після хорошої відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад», – додав голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що за даними розвідки, Росія може висадити десант на півдні або півночі.
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