Музей у Нью-Йорку змінив назву картини Дега на честь України

Метрополітен-музей перейменував «Російську танцівницю» на «Танцівницю в українському вбранні»

Метрополітан-музей у Нью-Йорку вирішив назву картини французького художника-імпресіоніста Едгара Дега «Російська танцівниця» на «Танцівниця в українському вбранні». Оновлений опис полотна вже з'явився на сайті музею.

Перейменування було зроблено після численних вимог українських активістів.

Журналістка, історик мистецтва Оксана Семенік зізналась у своєму Facebook, що написала музею сотню листів, після чого у Метрополітан нарешті почули українців та прислухалися до їхніх зауважень за назвою картини.

«Так, я не дуже задоволена назвою, тому що могли і просто Ukrainian Dancers назвати, але це вже маленька перемога, за яку я вип'ю сьогодні вина і запрошую вас», – написала Семеник.

В інформації про картину уточнюється, що «Російською танцівницею» картина називалася у книгах, присвячених Дега, аж до початку ХХІ століття. Однак деякі вчені впевнені, що костюми зображених дівчат насправді є традиційним українським народним одягом. «При цьому підтверджень тому, що танцівниці були українками, немає», – йдеться в описі.

Оксана Семенік пізніше додала, що Архипа Куїнджі – українського художника, який народився в Маріуполі, нарешті був визнаний не російським а саме українським в музеї Метрополітан в Нью-Йорку.

«Там також прибрали ганебну згадку про те, що «artist celebrating both in russia and Ukraine». І нарешті додали хто саме зруйнував музей в Маріуполі – росіяни. Нагадаю, що ця робота в постійній експозиції і про це читають тисячі, а той десятки тисяч людей», – написала вона. Вона не знає, на що саме звернули увагу працівники музею: на пости в твітері, теги, чи листи з біографією та поясненнями, але фактом змін ціком задоволена.

