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Українців на окупованих територіях перестали обслуговувати у лікарнях – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Українців на окупованих територіях перестали обслуговувати у лікарнях – Центр нацспротиву
Українцям під окупацією відмовляють у наданні медпослуг
фото з відкритих джерел

На тимчасово окупованих територіях в лікарнях перестали надавати допомогу українцям через велику кількість російських військових

Центр національного спротиву повідомляє про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.

Основною причиною цього називають високі втрати серед особового складу російської армії, що змушує медичні установи зосередитися на лікуванні поранених військових. За даними інформаційного ресурсу, першочерговим для захоплених лікарень, де працюють переважні лікарі з Росії, є обслуговування солдатів армії РФ. У зв'язку з цим населення має самостійно їхати в інші міста та шукати лікарню, де їх приймуть.

Цивільне населення, яке звертається по допомогу, часто стикається з відмовами або тривалими затримками в наданні медичних послуг. Це створює додаткові труднощі для мирних жителів, які вже потерпають від нестачі ресурсів та медичного забезпечення в умовах окупації.

Українські офіційні особи зазначають, що така ситуація лише погіршує гуманітарну кризу в регіоні та порушує основні права людини на медичну допомогу.

«Таким чином ворог не виконує основну вимогу міжнародного права до окупантів – забезпечення життєдіяльності регіону, а також розміщує військових в військових цивільних лікарнях», – йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав повідомляти про розміщення ворожих баз та складів, щоб наростити кількість успішних уражень противника і звільнити українські землі від російських загарбників.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти захопили Українськ Покровського району, а також просунулася біля низки населених пунктів Донеччини. 

До слова, на півдні України російські окупанти можуть активізувати штурми вже найближчими днями, їхня мета – перерізати логістичні шляхи, що йдуть від Запоріжжя на східний фронт

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону заявив, що Міністерство охорони здоров'я отримало понад три тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій. Саме тому цю структуру планують реформувати.

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Теги: окупанти міністр права людини населення Віктор Ляшко фронт втрати ворог

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