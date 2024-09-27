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Японія змінює прем'єр-міністра: що про нього відомо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японія змінює прем'єр-міністра: що про нього відомо
Сігера Ісіба замінить на посаді Фуміо Кішіду
фото із відкритих джерел

Лідером правлячої партії Японії обрано колишнього міністра оборони Сігера Ісіба

Колишнього міністра оборони Японії Сігера Ісіба за результатами двох турів голосування обрано лідером Ліберально-демократичної партії (ЛДП), тепер він стане прем'єр-міністром. Про це пише Kyodo.

У другий тур пройшли Ісіба та міністр економічної безпеки Санае Такаїті. Ісіба отримав 215 голосів, Такаїті – 194. У голосуванні брали участь члени парламенту від ЛДП та представники партії від префектур. Оскільки правляча коаліція ЛДП контролює парламент, тепер Ісіба стане новим прем'єр-міністром країни. Це станеться наступного тижня.

Загалом у виборах лідера ЛДП взяли участь дев'ять кандидатів, зокрема дві жінки.

Сігеру Ішіба – японський політик, який народився 1957 року. Зараз обіймає посаду очільника Ліберально-демократичної партії (ЛДП) з 2024 року. Він був членом Палати представників з 1986 року та обіймав посаду Міністра оборони з 2007 по 2008 рік і Міністра сільського, лісового господарства та рибальства з 2008 по 2009 рік, а також був генеральним секретарем ЛДП з 2012 по 2014 рік. Ішіба народився в політичній родині, а його батько, Джіро Ішіба, був губернатором японської префектури Тотторі з 1958 по 1974 роки, а потім став міністром внутрішніх справ. Після закінчення університету Кейо Ішіба працював у фінансовій сфері, перш ніж прийти в політику після смерті свого батька. Ішіба відомий як «гунджі отаку» (військовий фанат) і має великий інтерес до військових справ. Він відомий тим, що має великий досвід, пов’язаний із системами озброєнь, правовими питаннями щодо оборони, а також захоплюється будівництвом і малюванням моделей літаків і кораблів. Ішіба неодноразово заявляв, що, на його думку, Японії потрібен власний еквівалент Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів, щоб мати можливість захищати свої численні маленькі острови. Він також виступав за дозвіл подружнім парам мати окремі прізвища та за легалізацію одностатевих шлюбів у Японії.

У серпні прем'єр-міністр Японії та голова ЛДП Фуміо Кішіда вирішив не висуватися на другий термін на виборах голови партії у вересні. До цього ЛДП зіштовхнулася зі скандалом у зв'язку з махінаціями функціонерів ЛДП із партійними фінзасобами. У зв'язку з цим нинішнє голосування є важливим для відновлення суспільної довіри.

1 жовтня Кісіда та його кабінет міністрів складуть повноваження. Новий лідер ЛДП та прем'єр зі схвалення парламенту має сформувати новий кабінет. При цьому термін повноважень нинішнього складу нижньої палати парламенту спливає у жовтні 2025 року. Проте очікується, що новий прем'єр оголосить дострокові вибори. Спостерігачі вважають, що вони можуть пройти кілька тижнів після обрання нового лідера ЛДП.

Раніше Фуміо Кішіда заявив не висуватиметься на другий термін на виборах голови партії.  Кілька фракцій ЛДП виявилися залученими до скандалу зі збором коштів. Нещодавні опитування громадської думки показують, що уряд Кісіди має низький рейтинг схвалення. Західні оглядачі вважають, що наступник Кішіди зіткнеться зі зростанням цін, ескалацією геополітичної напруженості та зміною президента США наступного року

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Теги: коаліція міністр вибори рейтинг партії парламент Японія

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