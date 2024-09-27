Японія змінює прем'єр-міністра: що про нього відомо
Лідером правлячої партії Японії обрано колишнього міністра оборони Сігера Ісіба
Колишнього міністра оборони Японії Сігера Ісіба за результатами двох турів голосування обрано лідером Ліберально-демократичної партії (ЛДП), тепер він стане прем'єр-міністром. Про це пише Kyodo.
У другий тур пройшли Ісіба та міністр економічної безпеки Санае Такаїті. Ісіба отримав 215 голосів, Такаїті – 194. У голосуванні брали участь члени парламенту від ЛДП та представники партії від префектур. Оскільки правляча коаліція ЛДП контролює парламент, тепер Ісіба стане новим прем'єр-міністром країни. Це станеться наступного тижня.
Загалом у виборах лідера ЛДП взяли участь дев'ять кандидатів, зокрема дві жінки.
У серпні прем'єр-міністр Японії та голова ЛДП Фуміо Кішіда вирішив не висуватися на другий термін на виборах голови партії у вересні. До цього ЛДП зіштовхнулася зі скандалом у зв'язку з махінаціями функціонерів ЛДП із партійними фінзасобами. У зв'язку з цим нинішнє голосування є важливим для відновлення суспільної довіри.
1 жовтня Кісіда та його кабінет міністрів складуть повноваження. Новий лідер ЛДП та прем'єр зі схвалення парламенту має сформувати новий кабінет. При цьому термін повноважень нинішнього складу нижньої палати парламенту спливає у жовтні 2025 року. Проте очікується, що новий прем'єр оголосить дострокові вибори. Спостерігачі вважають, що вони можуть пройти кілька тижнів після обрання нового лідера ЛДП.
Раніше Фуміо Кішіда заявив не висуватиметься на другий термін на виборах голови партії. Кілька фракцій ЛДП виявилися залученими до скандалу зі збором коштів. Нещодавні опитування громадської думки показують, що уряд Кісіди має низький рейтинг схвалення. Західні оглядачі вважають, що наступник Кішіди зіткнеться зі зростанням цін, ескалацією геополітичної напруженості та зміною президента США наступного року
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