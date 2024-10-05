Global Teacher Prize Ukraine: вихователька з Кам'янця-Подільського перемогла у номінації «Дошкілля»

Переможницею у спеціальній номінації стала вихователька Оксана Масовець з міста Кам’янець-Подільський

Оксана Масовець, вихователька з Кам'янця-Подільського, здобула перемогу у спеціальній номінації «Дошкілля» національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Вона вдруге в історії премії отримала цю нагороду.

Переможниця – має 13 років досвіду роботи і працює за програмою «Крок за кроком», орієнтованою на індивідуальний підхід до кожної дитини. Вона мріє створити дитячий простір «МріїДі» ї для підтримки дітей та батьків, які постраждали від війни.

Нагородили переможницю міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде. Вони відзначили важливу роль вихователів у забезпеченні освіти та розвитку дітей, особливо в умовах війни.

Оксана Масовець отримала пів мільйона гривень від ЮНІСЕФ на втілення своєї освітньої мрії.

Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія, яка відзначає вчителів-агентів освітніх змін. Премія проводиться з 2017 року і покликана відзначити досягнення вчителів не лише у роботі з учнями, а й у розвитку суспільства.