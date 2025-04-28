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Кличко візьме участь у Конгресі Європейської народної партії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко візьме участь у Конгресі Європейської народної партії
Партія «Удар» Віталія Кличка є асоційованим членом ЄНП
фото: КМДА

Європейська народна партія – найбільша та найвпливовіша загальноєвропейська політична сила, заснована у 1976 році

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у Конгресі Європейської народної партії (EPP Congress 2025), що відбудеться 29–30 квітня у Валенсії, Іспанія. По це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адмінісьтрацію

Зазначається, що Конгрес збере лідерів держав, політичних сил, місцевого самоврядування, депутатів Європарламенту та громадських діячів. Учасники обговорюватимуть ключові виклики для Європи, серед яких – підтримка України у війні проти російської агресії та подальше посилення європейської єдності.

«Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи. Місцеве самоврядування відіграє ключову роль у цій боротьбі – у стійкості наших громад, у відбудові міст, у забезпеченні допомоги людям. Наш голос має звучати нині на всіх міжнародних платформах. Бо майбутнє України – це майбутнє всієї європейської спільноти», – наголосив Віталій Кличко.

Під час Конгресу мер Києва проведе низку зустрічей із європейськими лідерами та партнерами, щоб обговорити подальшу підтримку України, зміцнення стійкості українських міст, плани їх повоєнного відновлення.

Конгрес ЄНП 2025 року стане важливою платформою для координації спільних дій у захисті демократичних цінностей, безпеки на європейському континенті, у протистоянні екстремізму та популізму.

Європейська народна партія – найбільша та найвпливовіша загальноєвропейська політична сила, заснована у 1976 році. Партія, що налічує 84 партії-члена та партнера з 43 країн, захищає цінності та принципи сильної і демократичної, прозорої та об’єднаної Європи. ЄНП послідовно підтримує цілісність та суверенітет нашої країни, а також рух України до ЄС. Партія «Удар» є асоційованим членом ЄНП. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Микола Поворозник відреагував на публікації заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади». 

Теги: суверенітет самоврядування Україна партії Іспанія Європа Віталій Кличко

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